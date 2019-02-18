真中邪？當街自捅8刀男 竟還先穿紅衣大鬧宮廟

2019-02-18 14:00

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日一名沒有精神病史的53歲張姓男子，在台北市大同區承德路與哈密街口，當街自捅8刀身亡，當時家屬向警方表示張男近日疑似中邪；而原來張男中邪事蹟還不只這樁，張男昨日在自捅前還穿著紅衣，到大同某宮廟亂翻香爐，四處破壞，被廟公po上網。

昨日早上張男走在哈密街口，走著走著就突然拿出預藏的水果刀猛刺腹部，一度倒地又站起，再度倒下時都還在捅自己，最後仍站起來，走了約2、3步便倒地不起，畫面十分驚悚。

張男的哥哥當時向警方供稱，弟弟大概從這禮拜開始突然出現異狀，常常對著空氣喃喃自語，讓家人十分擔心，15日才帶他到住家附近的廟宇請人祭改收驚驅邪。

今日又有廟公發文表示，要附近宮廟小心提防，有人到宮廟亂翻香爐，還亂撒香灰，並且到警局報警，沒想到警方調閱監視器後，竟發現該男子就是昨早在承德路、哈密街口自伐的男子，原來張男昨早離開家中後，就先去宮廟搞破壞，行徑更如同中邪，連警方都十分錯愕。

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