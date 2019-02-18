當街驚悚捅腹 倒地還捅 男疑中邪 自刺8刀亡

2019-02-18

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市出現當街持刀自捅而亡的驚悚事件！沒有精神病史的53歲張姓男子，昨早9點多在台北市承德路與哈密街口，當街掏出水果刀反覆捅自己腹部，倒地後還站起來再捅，再度倒下後，仍仰天持續捅自己腹部，張男總計捅自己8刀，送醫傷重不治；張的哥哥表示，弟弟近日時常對空喃喃自語，疑似中邪，2天前才帶他去住家附近的廟祭改驅邪，突然傳來死訊，十分錯愕。

兄︰2天前才帶弟驅邪

警方昨獲報指「有人在街上拿刀刺自己」，趕到時，發現張男已無生命跡象，並在現場找到1把水果刀。目擊者指出，當時的畫面十分驚悚，張男走著走著就突然拿出預藏的水果刀猛刺腹部，一度倒地又站起，再度倒下時都還在捅自己，最後仍站起來，走了約2、3步便倒地不起。

自刺張男無業未婚

張男身上的傷口約有8處，都集中在腹部及胸腔，有數刀刺得很深，還傷及腸子，刺進胸腔的刀傷造成氣胸窒息，研判是死亡主因。

警方調查，張男住在昌吉街一帶，無業的他未婚，與同樣無業的哥哥還有80歲老父同住，平日都靠老父的存款來應付日常開銷；由於張男的家中及身上未發現遺書，平時沒有酗酒，更無精神疾病或就醫病史，警方不解他為何做出當街自殘的驚悚行為。

據了解，水果刀連標籤都沒撕下，研判是新購，警方已報請檢察官相驗，釐清男子死因及動機。

張男的哥哥表示，弟弟大概從這禮拜開始突然出現異狀，常常對著空氣喃喃自語，讓家人十分擔心，15日才帶他到住家附近的廟宇請人祭改收驚驅邪，沒想到昨天早上起來就不見弟弟人影，接到訊息時還以為弟弟出車禍，他到現在還不敢告訴因病住院的老父。

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