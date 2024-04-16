又有行人過斑馬線被撞死／大執法11個月 取締12.3萬件 死亡未減

婦人當時緩緩走在斑馬線上，才過了路中分隔島，就遭王男駕駛的黑色皮卡車撞上。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/04/16 05:30

國人對路口停讓行人觀念待加強

〔記者姚岳宏、鄭淑婷／綜合報導〕桃園市又發生左轉未禮讓行人，致生死亡車禍憾事！警政署統計，自從去年五月開始加強執法，迄今年三月底為止，共取締路口不停讓行人有十二萬三千多件，但遺憾的是，行人在路口死亡人數，比起過往並未顯著減少，可見國人對路口停讓行人觀念還有待加強。

桃園駕駛路口未減速 撞死過斑馬線婦人

警方調查，四十二歲王姓男子十四日晚間六點五十七分，駕駛黑色皮卡車行經桃園市桃園區同德十一街，左轉中正路往蘆竹方向時，撞倒綠燈走在斑馬線上的六十歲婦人，根據監視器畫面顯示，王男撞人前完全沒減速，婦人倒下後更被皮卡前、後輪輾過，躺在斑馬線上已無意識，送醫搶救仍告不治，王男酒測值為零，他向警方供稱左轉時沒看到斑馬線上有行人，疑似被A柱擋住視線，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，確切肇禍原因有待釐清。

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警政署指出，改善行人交通安全為政府道安首要目標，警政署依據行政院去年五月訂頒「行人優先交通安全行動綱領、執法面向」，制定「加強重點項目執法」行動方案，統計去年五月一日至今年三月卅一日，各警察機關取締路口不停讓行人計十二萬三五○七件。

警政署表示，路口不停讓行人取締件數，前年統計有五萬八三二件，去年加強執法後，增至十三萬九○八六件，但行人路口死傷及死亡件數，卻未明顯減少。

警政署︰加強執法 提醒行人過馬路勿滑手機

警政署交通組表示，警方仍會持續加強執法，多管齊下配合交通部宣導各項行人安全及行車安全觀念，也希望駕駛能有同理心，「車輛慢看停」，將路上行人視如家人；另一方面「行人停看聽」，提醒行人走在馬路上，切勿漫不經心滑手機。

交通組提醒，行人行走於道路時，也應時刻小心，把握幾個原則，包括不違規闖紅燈；無騎樓或人行道時盡量「靠左邊走」，可看到對向來車；清晨或黃昏、夜晚出門時，應穿著鮮豔的衣服或攜帶有反光物品；行人結隊成行時，應保持適當距離靠路邊行進；務必走行人穿越道勿橫越馬路。

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