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餐飲妹突然被「表姐」借錢！「3個字」突破心防 5萬險飛了

錢姓女子突然被「表姐」借錢，還好她匯款錢有先到警所諮詢。（警方提供）

錢姓女子突然被「表姐」借錢，還好她匯款錢有先到警所諮詢。（警方提供）

2024/03/06 06:18

〔記者王捷／台南報導〕台南市錢姓女子昨晚突然接到「表姐」聯絡，要周轉5萬元急用，她不曉得表姐的LINE被盜，反問對方「應該不是詐騙吧」？詐欺歹徒冒充表姐回應，這麼晚了怎麼可能是詐騙，並回了三個字「好搞笑」，突破錢女心防，還好在匯款前，路過派出所詢問，才被警方攔阻，保下一個多月的薪水。

26歲錢女在餐飲業工作，4日晚上遇上冒充「表姐」的詐騙歹徒，對方聲稱因為出國需求急缺資金，請求她匯款5萬元，承諾隔天返還，即便心生疑慮，錢女仍舊決定幫助，認為家人困難時應伸出援手。

錢女在前往銀行途中，曾想要問「表姐」到底要去哪一國？但對方都沒有回應，問了家人「表姐」的近況，卻得知家人都接到「表姐」的訊息，都是表明「急需資金」，因此錢女在前往銀行的途中，順便走進警二分局南門派出所求證，還好警員郭懿慧詳細解釋和及時阻止，使她避免了財產損失。

警方指出，盜用LINE帳號假冒親友詐騙很常見，最好的方式是向對方確認。同時警方呼籲市民加強保護LINE帳號的安全措施，特別是對於接收到LINE公司發送的四位數認證碼，不可透露給他人，在急著幫助所謂的「親戚」前，必須進行仔細查證的重要性，如果心中有懷疑，也可以與警方聯繫求助。

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