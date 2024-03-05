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也感覺詐騙案判決偏輕！蔡清祥：要求檢察官提上訴 嚴審詐欺犯假釋

法務部長蔡清祥（左）坦言，「法院的判決我們確實感覺到偏輕」，法務部會要求檢察官對過輕判決提起上訴，矯正署也會從嚴審核詐欺犯假釋案，若法定刑責無法足以遏止，會檢討再提高。（記者廖振輝攝）

法務部長蔡清祥（左）坦言，「法院的判決我們確實感覺到偏輕」，法務部會要求檢察官對過輕判決提起上訴，矯正署也會從嚴審核詐欺犯假釋案，若法定刑責無法足以遏止，會檢討再提高。（記者廖振輝攝）

2024/03/05 14:12

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立委陳素月今天在立法院質詢時指出，近年詐騙案件數、金額持續上升，儘管政府成立國家打詐辦公室，但詐騙刑責太輕仍讓民眾無感。對此，法務部長蔡清祥也坦言，「法院的判決我們確實感覺到偏輕」，法務部會要求檢察官對過輕判決提起上訴，矯正署也會從嚴審核詐欺犯假釋案，若法定刑責無法足以遏止，會檢討再提高。

陳素月在質詢時指出，最近幾年詐騙案件數、金額持續上升，儘管政府對於打詐也有持續在精進，但對於民眾似乎無感。行政院長陳建仁答詢時回應，國家打詐辦公室成立以後，有攔阻1851通境外電話詐騙、800多通惡意簡訊，攔阻案件1萬3千多件，攔阻金額也高達76億元，追回不法集團所得40億。

陳建仁強調，怎麼樣讓民眾有感，政府會持續強化跨部會打詐努力，期盼未來能結合科技偵查法、打詐專法能讓打詐讓得心應手。

陳素月追問，普遍民眾認為，詐騙刑責太輕所以無感。她指出，自2017年至2021年，詐欺罪案件法院判決有罪者共有6萬9741人，其中被判處拘役者佔有21.6％、6個月以下有期徒刑有43％、1年以上3年未滿者29.3％，判3年以上只有0.5％，刑期太輕對於詐欺犯毫無嚇阻作用。

法務部長蔡清祥回應，法院的判決確實感覺到偏輕，法務部會要求檢察官監督詐騙相關判決，若過輕要提起上訴，在假釋的審核上法務部矯正署也會從嚴審核；如果法定刑責無法足以遏止，會檢討再來提高。

針對陳素月提到，劉姓通緝犯涉及跨國詐欺遭波蘭拘留，在今年初引渡回台後卻放回家。蔡清祥答詢，該案檢察官還在積極偵辦中，劉姓男子是通緝犯、詐騙集團，基於司法互助希望先引渡回來，雖然法院第一時間沒有同意繼續羈押，但還是積極蒐證、偵辦中。

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