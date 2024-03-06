加速撞路邊孩童害截肢 法官考量300萬和解改判緩刑

杜姓男子開車高速衝撞兒童，賠償3百萬元和解，被高雄高分院判緩刑。（記者鮑建信攝）

2024/03/06 06:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕杜姓男子罹患重病住院，出院不久，開車外出見對向有5歲盧姓兒童在騎樓前騎車，竟涉嫌掉頭迴轉加速衝撞，造成盧童小腿截肢，被地院依殺人未遂罪判刑2年，高等法院高雄分院審酌其300萬元和解等原因，宣告緩刑5年，並監護2年。

判決書指出，2022年1月3日，杜男上班時忽然暈倒，失去呼吸心跳，緊急送至醫院進行心臟、腦部手術後，產生譫妄、幻覺、認知功能及行為混亂，致患有「血管疾病引起之認知障礙症」。

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同年3月21日出院返家居住後，在26日下午4點多，駕駛轎車行經高雄市茄萣區民治路，見對向路面邊緣緊鄰民宅騎樓處5歲盧姓兒童正在騎腳踏車，竟掉頭迴轉，至盧童左後方，並往右駛離原先車道，同時將時速10公里加速至33公里撞擊，導致盧童右小腿截肢。

所幸經目擊民眾報警處理並即時為他包紮止血，再通知救護車送醫急救，始倖免於難。

杜男辯稱，要去成大醫院就醫，誤認開過頭迴轉，不小心撞到盧童，主觀上並無殺人犯意。

地院調查，杜男在案發前開車40鐘均正常，並據目擊證人證詞，衝撞前絲毫未為任何減速、煞停，認定有殺人故意，判處有期徒刑2年，並施以監護1年。

高雄高分院考量杜賠償3百萬和解，取得被害人家屬諒解，加上精神尚未穩定，並有多項生理疾病有待持續治療，目前無法自理生活，需定期輸血、回診，予以緩刑5年，監護則改為2年。

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