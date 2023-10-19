帶女友宿摩鐵後遭轟 男中彈台中開車到板橋就醫

新北市胡男與女友在台中河南、市政南一路口遭何嫌伏擊。 （記者黃旭磊攝） 何嫌（中）被警方押解回台中。 （讀者提供）

2023/10/19 05:30

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕新北市胡姓男子前天與女友到台中市摩鐵過夜，昨天下午退房後，開車於南屯區，疑遭何姓男子伏擊連開兩槍，雙腳中兩槍的胡男，忍痛開車三小時，昨天傍晚五點馳抵新北市板橋區亞東醫院急診室求診，何男則是北上投案，這二男一女都熟識，警方懷疑是感情糾紛，全案依殺人未遂等罪名偵辦中。

胡男（廿二歲）抵達醫院後，醫師發現他的左膝蓋與右腳踝分別中彈，他雖無生命危險，但槍傷相當疼痛，為何忍痛北上求診，胡男宣稱是對台中不熟，不過，偵辦此案的台中市警局第四分局卻懷疑另有隱情。

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警方調查，胡男與游姓女友（廿四歲）前天入住台中七期的高檔摩鐵，昨天下午二時許退房後，胡男開車載女友於市政南一路與河南路口處，被開車的何姓男子（廿三歲）從後方追撞，胡男停車後，何男隨即朝車內連開兩槍離去，胡男中槍忍痛把車開到板橋。

第四分局偵查隊長江清萬說，何男涉嫌行凶後，昨天下午四時許，攜帶做案槍枝與子彈向新店警分局投案，初步了解，何男與胡男都住在新北市，彼此皆熟識，何男於胡男與女友從汽車旅館退房時，一路駕車尾隨，於上述路口製造車禍，隨即下車開槍。

專案小組漏夜押解何男返回中市，至於是否感情糾紛？兩男是否為情敵？警方還要進一步釐清。

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