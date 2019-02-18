彰化驚傳當街擄人 警方：男女感情糾紛

2019-02-18 13:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中正路上昨夜發生一對男女在一輛黑車轎車旁發生拉扯事件，一旁數位民眾以為是惡煞當街擄人，上前阻止男子，女方趁隙逃出車外，男子還大嗆女子：「哩麥走！」擄人過程被一旁民眾錄影拍下，趕緊報警，警方到場時男子已先行離去，並在附近娃娃機店找到啜泣的女子，隨後女方親屬也趕來將她帶回。警方表示，是感情糾紛，並非擄人，目前受害女子不願提告。

警方初步調查，賴姓男子（27歲）17日晚間9點多與施女（32歲）相約中正、三民街口談判，施女坐在右後車門與賴男發生爭吵，經民眾攔阻，賴男才悻悻然離去，據女子親屬表示，賴男目前單身，施女已婚育有一男一女，男方日前積極追求女方時曾引起不快，未料昨夜又在公共場合發生拉扯事件，覺得男子行為太超過，由於施女沒受傷，目前不提告。

員林派出所所蔡文淦表示，施女於過年前曾到派出所報案，有不明男子在家門口徘徊，據查應是昨晚發生拉扯男子所為，目前雙方不願就此事報案也不提告，但賴男行為仍有違反強制與傷害罪嫌，警方呼籲，男女感情應理性解決。

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