救火28年救不回30年老店 他反謝佛祖：已給過2次機會

2019-02-16 20:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉社頭菜市場周邊攤位昨晚傳出火警意外，由鐵皮搭建的建築經過祝融夜襲，整排店面幾乎付之一炬，在此創業30年的力士西服業者張森林，從事義消工作28年，面對大火突襲也無力搶救，今早他回到現場，想起多年前居住在此時曾逢2次火警，幸好沒釀成災害，近年全家已搬離不再居住在此，這次躲過意外直呼是佛祖保佑。

66歲的張森林說，他是第一家在此開業店家，平時工作之餘也從事義消工作，因此深知鐵皮屋消防的重要，不過早期創業維艱，不少攤販們入夜後就睡在鐵皮屋，十多年前周邊攤位就發生過2次火警，都發現得早及時撲滅，這次惡火來得又猛又烈，幸好全家人與鄰居攤販們都已不再此居住，否則後果不堪設想。

張森林說，搶救火場28年卻救不回創業西服店，不免感到遺憾，今日到火場希望能從廢墟中找回父親贈送的日製西服裁刀，由於店裡有不少成衣布料，財物損失恐超過百萬。

受害攤販也包括當地知名美食阿寬鵝肉，蕭姓業者表示，當晚約11點有聞到類似燒金紙異味，但未發現火光，打烊離去沒多久就接到失火電話，再回來看店面已陷入火海。

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