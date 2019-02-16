祝融夜襲 社頭菜市場成火海 多家店面全毀

2019-02-16 01:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉社頭菜市場昨（15）日晚間11點多傳出火警意外，火勢從菜市場對面鐵皮搭建的店面開始燃燒，由於現場都是易燃物，火勢一發不可收拾，瞬間陷入火海，鄰近消防隊趕抵現場撲救才控制火勢，初步清查現場未有人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。

社頭消防隊表示，晚間11點17分獲報社頭鄉菜市場對面鐵皮屋住宅發生火警，立即派遣1大隊、4消防分隊，各式消防車輛8輛，救護車1輛及消防人員17人前往灌救，抵達現場時鐵皮屋已陷入全面燃燒，經灌水搶救，11點39分控制火勢，由於起火住宅皆是出租店面，入夜後無人居住，幸未傳出傷亡，燃燒面積約200平方公尺，數家店面全毀，起火原因還在清查。

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