元宵到花壇欣賞扛燈排遶境 送小提燈還有晚會摸大獎

2019-02-14 21:43

〔記者湯世名／彰化報導〕慶祝元宵節，除了北台灣平溪天燈、南台灣鹽水蜂炮活動，中台灣彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排遶境活動，也將從18日晚間起盛大展開，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏今天在「白沙坑迎燈排文化節」記者會中，宣布19日元宵節晚間6時40分，將在花壇鄉文德宮舉行啟動儀式，並揭開活動高潮展開燈排遶境，進行歷史悠久的迎燈排民俗活動，歡迎全國民眾來到「茉莉花之鄉」花壇，過個不一樣的元宵佳節。

王惠美表示，文德宮白沙坑迎燈排活動自2008年即登記無形文化資產，是地方上很熱鬧的活動，此外，元宵節在溪州公園也有花在彰化活動，是活動最後一晚的展出，除有張逸軍及戊己劇團的表演外，還有天下第一火龍銅梁火龍的表演，同時在鹿港地區還有家家戶戶透過元宵贈送小禮物的習俗，都是地方非常有特色的活動，花壇也有茉莉花、西施柚、艾草、磚瓦等特產，節氣結合地方特色，相信來訪的鄉親一定會收穫滿滿。歡迎鄉親記得元宵到花壇看燈排，到花在彰化看銅梁火龍，走踏鹿港地區景點，在頂番婆收取不一樣的禮物，都是非常不一樣的體驗。

花壇鄉長顧勝敏表示，白沙坑迎燈排遶境活動將在18、19日兩天舉行，18日有北管戲曲表演，19日有元宵猜燈謎活動，遶境範圍包含白沙、長沙及文德，需要兩天的遶境時間，第一天會先從文德宮出發到白沙村，接著到文德村及長沙村，因為信眾很多，白沙坑將如同一個不夜城，歡迎鄉親朋友一起來參與白沙坑迎燈排遶境活動。

今年一系列主題活動，包括「創意燈排比賽」、「舉燈排體驗」、「活動才藝SHOW」、「小提燈發放」、「迎燈排遶境」、「打卡禮讚」、「植樹月兌換樹苗」、「愛心義賣暨特色小吃展售」等，活動熱鬧又精彩；而超人氣的「祈求福德老爺招財金」活動，由民眾擲筊試運氣祈求財源滾滾，非常吸睛受歡迎。

「小提燈發放」將於2月18日、19日的下午4時30分起於文德宮廣場開放民眾索取，索完為止；而2月19日元宵節晚上6點40分點亮啟動儀式並進行熱鬧的迎燈排活動，當日晚上還有「慶元宵聯歡晚會」摸大獎、演藝人員表演，邀請鄉親闔家蒞臨參與。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/