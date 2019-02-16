彰化驗出芬普尼蛋 7480台斤銷雙北

2019-02-16

〔記者吳亮儀、張聰秋／綜合報導〕食品藥物管理署昨晚緊急發布，彰化縣順弘牧場的雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留量超標，七四八○台斤全數銷往北市貿信輝蛋行，貿信輝還出貨給新北市上千商行、俊翎農產公司，經新北市政府衛生局追查，兩業者將該批蛋品販售給散戶、早餐業者，已全數賣光。

順弘牧場 超標雞蛋全下肚

食藥署在本月十三日接獲農委會通知，農政單位上月廿五日在彰化縣順弘牧場抽樣的三件雞蛋檢體檢出芬普尼殘留超標，檢出量分別為0.03ppm、0.04ppm及0.06ppm。芬普尼的殘留標準為0.01ppm。

封存下架雞蛋 複驗呈陰性

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，順弘牧場雞蛋已封存一三六．五箱、二七三○台斤雞蛋並下架，二月十三日由動防所複驗雞蛋芬普尼檢驗結果，還好呈陰性。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，貿信輝蛋行從上月底到本月十三日一共向順弘牧場進貨二三六九箱雞蛋，約四萬七千多台斤，不過目前僅第一批七四八○台斤有檢驗並驗出芬普尼超標，其餘未檢驗、不能同樣歸類為有芬普尼殘留的雞蛋。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，芬普尼是殺蟲劑，部分動物試驗會增加甲狀腺腫瘤風險，但在人體上沒有致癌證據，因此美國列為Ｃ級致癌物。

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