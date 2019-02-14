心疼...台灣白海豚寶寶擱淺死亡 初步解剖死因曝光！

2019-02-14 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕彰化海岸昨傳出瀕臨滅絕台灣白海豚死亡事件，根據鯨豚協會人員到場確認，擱淺死亡的是出生一週、公的台灣白海豚。小白海豚屍體昨送嘉義大學進行斷層掃描，今天送往台中科博館解剖，初步解剖發現有肺塌陷狀況，推測是出生後呼吸不順暢，加上胃內沒有凝乳，可能是海豚媽媽不太會照顧所致。

「瀕臨滅絕的台灣白海豚又掛了一隻。」台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨13日在臉書貼出一張白海豚屍體照片，感嘆民間推動保育多年，仍不見政府有積極對策。彰化縣環保聯盟常務理事蔡嘉陽則指出，13日有養蚵漁民在芳苑永興海埔地發現擱淺死亡的小海豚，據鯨豚協會人員確認，擱淺的是公的台灣白海豚，身長約1公尺，出生約1星期，今天交由科博館進行解剖。

對此，海洋委員會海洋保育署今天下午在官方臉書表示，「昨擱淺在彰化王功海灘的台灣白海豚寶寶，今天上午總編到科博館主持解剖作業，這是很令人難過的時刻，但由於白海豚個體十分重要，為了慎重起見，除了總編外，還有台大獸醫系李文達獸醫、科博館姚秋如博士、中華鯨豚協會李宗翰秘書長、成大生科系王浩文教授、海保署同仁及蔡嘉陽先生也在場。」

海洋保育署透露，初步解剖發現有肺塌陷狀況，推測是出生後呼吸不順暢，加上胃內沒有凝乳，可能是小白海豚甫出生，新手媽媽還不大會照顧，至於是不是有其他生理或環境毒化物因素，還需要進一步病理檢驗。

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