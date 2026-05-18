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    首頁 > 政治

    民進黨屏東縣主委同額選舉 徐富癸促大團結

    2026/05/18 05:30 記者葉永騫／屏東報導

    民進黨地方黨部主委、黨代表改選將於廿四日登場，屏東縣黨部不僅主委由立委徐富癸同額選舉，十八名黨代表也同額，由於這次主委罕見由立委擔任，內部凝聚團結意識，沒有爭議，將全力為年底大選輔選。

    民進黨屏東縣黨部主委在縣議員羅平道卸任後，將由徐富癸接下，主委工作吃力不討好，無人出面競爭，成為同額選舉，十八個全國黨代表也在協調下同額選舉，分別為縣議員梁育慈、羅平道、潘芳泉、許展維、方文正、方一祥、黃建溢、九如鄉長藍聰信、東港鎮長黃禎祥、吳志江、鄭鈺宸、許慧玲、李明宗、陳進忠、鍾國雄、李建華、鄭忠豪、張擧文。

    徐富癸表示，最近已展開參選縣黨部主委的拜訪行程，民進黨在屏東一路走來不容易，他感謝很多民主前輩、公職、黨工和基層黨員，一代接一代打下來的基礎。

    徐富癸說，他希望能扮演更好的串聯角色，讓黨部和地方、公職及黨員、青年和基層之間，有更緊密的合作與溝通，年底五合一選舉將近，屏東隊更需要提早整隊、準備，縣黨部除了做好輔選工作，也要成為大家最穩定的後盾。

    對於這次的選情，民進黨內也針對部分沒有候選人的地區也進行研議，包括屏東市等地區都將進行徵召參選。

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