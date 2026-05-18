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    首頁 > 政治

    彰化縣長選局 藍綠白表態者眾

    2026/05/18 05:30 記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導

    彰化縣長選局一團亂！國民黨推出前考紀會主委、律師魏平政，許多藍營基層不買單，民眾黨前立委蔡壁如也「壓線」宣佈有意參選，另外，綠營的陳素月已備戰中，民進黨前彰化市長邱建富昨天卻說，支持者一直鼓勵他脫黨參選，自己還在評估中。

    民進黨早在去年底就確定由陳素月競選縣長，國民黨卻出現謝衣鳯、議長謝典霖姊弟之爭，最後謝家決定棄縣長、保議長，黨中央上週三確定徵召魏平政，民眾黨前立委蔡壁如卻在國民黨宣布徵召前，搶先宣佈有意參選縣長，選局陷入大亂鬥之際，民進黨前彰化市長也有意參選。

    藍營議員、鄉鎮市長提名 將啟動

    邱建富說，很多支持者一直鼓勵他脫黨參選，他慎重考慮中，自己過去顧及黨內和諧禮讓多次，很多支持者說，「這次是難得的機會」。

    另外，國民黨彰化縣黨部原本擬在今年三月下旬，展開鄉鎮市長與縣議員領表登記作業，但因縣長提名人選卡關而延宕近兩個月，隨著縣長人選定案，彰化縣黨部主委蕭景田表示，將於本週五（廿二日）公布鄉鎮市長作業時程，包含領表、登記、協調與民調，預計六月底前完成後，再進行縣議員提名作業，其中，彰化市、員林市及二林鎮選情較為複雜，多人表態，將儘快完成鄉鎮長提名，再進行縣議員提名程序。

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