回應川習會 提5點說明 賴：捍衛現狀 沒有台獨問題

「川習會」上週落幕，總統賴清德昨聽取國安團隊簡報後，向國人提出五點說明，包含捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題；圖為賴清德出席民進黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會。（記者叢昌瑾攝）

「川習會」上週落幕，總統賴清德昨聽取國安團隊簡報後，向國人提出五點說明，包含台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源、捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題、台美安全合作與軍售是維護區域和平穩定的關鍵要素，以及台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

美持續軍售是區域穩定關鍵 台灣絕不會被犧牲或交易

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對於美國總統川普、國務卿魯比歐重申對台政策不變，賴清德表示，感謝美國政府持續關注台海和平與穩定與對台灣的支持。首先，維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，台灣不會挑釁、不會升高衝突，也不會在壓力下放棄國家主權與尊嚴及民主自由的生活方式，台灣從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而不是改變現狀的一方。

其次，總統說，近年中國在台海周邊持續軍事擴張，並對周邊國家施加各種軍事、政治與經濟壓力，這是整個第一島鏈與印太區域共同面對的迫切安全挑戰，中國才是破壞區域和平穩定，改變現狀的根源所在。

第三，賴清德說，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們要捍衛的現狀，沒有所謂「台獨」問題。

第四，他說，在中國始終不放棄武力併吞台灣，且持續擴充軍力，企圖改變區域及兩岸現狀下，美國持續對台軍售，並深化台美安全合作，乃至為必要，也是維護區域和平穩定的關鍵要素。

第五，總統強調，台灣是印太安全的重要節點，任何破壞台海和平穩定的行為，不只是對國際規則與秩序的公然挑釁，更將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊，「確保台海和平穩定一直是台美及全世界民主國家的高度共識與共同利益所在，台灣絕不會被犧牲或交易」。

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