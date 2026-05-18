前進世衛 林世嘉籲正視中國對聯合國體系滲透

外交部長林佳龍在日內瓦萬國宮（Palais des Nations）前著名的「斷腳椅」（Broken Chair）處合影。（圖擷取自林佳龍臉書）

世界衛生大會（WHA）召開前夕，多個來自台灣與美洲的民間團體十六日在日內瓦國際廣場集結發聲，呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣，並批評WHO長期受中國政治因素影響，讓台灣持續被排除在全球衛生體系之外。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，全球民主國家應正視中國對聯合國體系的滲透與影響。她批評世衛這十年在對外論述、財務與高階人事等面向，受到中國系統性影響。她指出，這不只是台灣問題，更是全球民主國家共同面臨的風險，應攜手防止中國獨裁勢力滲透國際多邊合作體系。

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來自北美台灣人醫師協會（NATMA）的林榮松則表示，他參與推動台灣加入WHO行動已經長達卅年，對於今年WHO仍未邀請台灣出席世界衛生大會，感到憤怒與遺憾。他強調，台灣不能因此沉默，國際發聲力度也不應減弱，不能屈服於中國壓力，應持續爭取國際支持。

台中市醫師公會副理事長林恆立表示，台灣社會已有高度共識，希望更深入參與國際社會，並向世界展現台灣在醫療與公共衛生領域的貢獻。他表示，不論美國對WHO政策如何調整，台灣參與WHO的決心都不應改變。

對於外交部長林佳龍於世界衛生大會（WHA）開幕前夕現身日內瓦，創下外長首例。林世嘉肯定說，她自一九九五年推動台灣加入WHO、一九九七年首次赴日內瓦至今，轉眼三十年，第一次看到有外交部長如此積極推動、親自主導，重視WHO推案，並挹注更多資源，把台灣的優勢帶到國際上給大家知道。

林透露，她在一九九九年接手台灣醫界聯盟基金會，曾委託當時於中正大學任教的林佳龍，針對推動台灣加入WHO撰寫研究報告「我國加入世界衛生組織策略之探討」，研析實質作為、國際法等。如今我國推案作為仍在這份研究報告的方向與結構上。

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