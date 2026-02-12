涉貪污案 高金素梅助理張俊傑羈押禁見 高金身體不適擇期再訊 限制出境出海

涉詐領補助款等案的立委高金素梅昨凌晨移送北檢複訊時，身體不適，在檢方予以限制出境出海後，離開北檢前往就醫。（記者羅沛德攝）

張俊傑負責操盤涉虛報補助

台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理補助款等案，前天約談高金等十七名被告到案，高金昨凌晨被移送北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境、出海，擇期再訊問；至於她的助理張俊傑因說詞避重就輕，涉嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見，台北地院昨晚召開羈押庭，訊後認定張有勾串、滅證、逃亡之虞，晚間十時三十五分裁定羈押禁見。

張利用女兒雲雅舜帳戶洗錢

據悉，檢調原先以國安法立案調查，進一步追出高金涉貪情事，涉案三大區塊分別是利用人頭充當助理向立院詐領補助款、違法輸入中國製快篩劑且非供己用、透過原住民多族群文化交流協會向原民會、國營事業詐領補助款，全案朝涉犯貪污治罪條例中的利用職務機會詐取財物、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

調查出，高金前辦公室主任、現任助理張俊傑負責操盤，張更利用女兒雲雅舜的帳戶洗錢，而雲雅舜是知名歌手Matzka的妻子。張俊傑也是原住民多族群文化交流協會實質負責人，還請助理幫忙領錢，相關的金錢流向則為檢調此次偵辦重點。

據了解，張俊傑會以原住民多族群文化交流協會辦理活動，向原民會、國營事業等單位申請補助，有時還虛設活動請款，或與廠商聯手浮報費用；檢調仍在釐清不法所得中。而屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書、蘭嶼鄉代呂俠、南區服務處主任麥玲鳳等人，則是提供不實名單，讓張俊傑於疫情時能申請大批中國製快篩劑來台。

高金辦公室前主任張俊傑的女兒雲雅舜以五十萬元交保。（記者羅沛德攝）

高金素梅辦公室前主任張俊傑，昨晚遭收押禁見。（記者羅沛德攝）

