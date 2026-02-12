為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    涉貪污案 高金素梅助理張俊傑羈押禁見 高金身體不適擇期再訊 限制出境出海

    2026/02/12 05:30 記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導
    涉詐領補助款等案的立委高金素梅昨凌晨移送北檢複訊時，身體不適，在檢方予以限制出境出海後，離開北檢前往就醫。（記者羅沛德攝）

    涉詐領補助款等案的立委高金素梅昨凌晨移送北檢複訊時，身體不適，在檢方予以限制出境出海後，離開北檢前往就醫。（記者羅沛德攝）

    張俊傑負責操盤涉虛報補助

    台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理補助款等案，前天約談高金等十七名被告到案，高金昨凌晨被移送北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境、出海，擇期再訊問；至於她的助理張俊傑因說詞避重就輕，涉嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見，台北地院昨晚召開羈押庭，訊後認定張有勾串、滅證、逃亡之虞，晚間十時三十五分裁定羈押禁見。

    張利用女兒雲雅舜帳戶洗錢

    據悉，檢調原先以國安法立案調查，進一步追出高金涉貪情事，涉案三大區塊分別是利用人頭充當助理向立院詐領補助款、違法輸入中國製快篩劑且非供己用、透過原住民多族群文化交流協會向原民會、國營事業詐領補助款，全案朝涉犯貪污治罪條例中的利用職務機會詐取財物、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

    調查出，高金前辦公室主任、現任助理張俊傑負責操盤，張更利用女兒雲雅舜的帳戶洗錢，而雲雅舜是知名歌手Matzka的妻子。張俊傑也是原住民多族群文化交流協會實質負責人，還請助理幫忙領錢，相關的金錢流向則為檢調此次偵辦重點。

    據了解，張俊傑會以原住民多族群文化交流協會辦理活動，向原民會、國營事業等單位申請補助，有時還虛設活動請款，或與廠商聯手浮報費用；檢調仍在釐清不法所得中。而屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書、蘭嶼鄉代呂俠、南區服務處主任麥玲鳳等人，則是提供不實名單，讓張俊傑於疫情時能申請大批中國製快篩劑來台。

    高金辦公室前主任張俊傑的女兒雲雅舜以五十萬元交保。（記者羅沛德攝）

    高金辦公室前主任張俊傑的女兒雲雅舜以五十萬元交保。（記者羅沛德攝）

    高金素梅辦公室前主任張俊傑，昨晚遭收押禁見。（記者羅沛德攝）

    高金素梅辦公室前主任張俊傑，昨晚遭收押禁見。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播