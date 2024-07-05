軍備局查出廠商違約 用中製資通產品

立委黃國昌（記者田裕華攝）

2024/07/05 05:30

〔記者黃靖媗、吳哲宇／台北報導〕民眾黨立委黃國昌六月曾召開記者會揭露，國軍依規定不允許使用中國製產品，但陸軍蘭陽地區指揮部的光電標租案，被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上中國製的太陽能逆變器。黃國昌昨再爆料，聯合再生在軍中不只使用逆變器，連路由器與控制用工業電腦全都是中國製造，甚至用了中國華為生產的路由器。

國防部發言人孫立方少將表示，黃委員上星期召開記者會後，國防部已下令全面清查。經軍備局綜整，目前部分單位已完成，但由於電氣類設備清查工作較為複雜，也需要廠商配合，待全面清查完畢後會對外說明。

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軍備局經查後指出，聯合再生及永梁公司共計承攬四案，其中查獲違約陸製變流器計陸軍紅柴林四十四個（德國SMA品牌，大陸製）、海軍平海營區六十二個（台灣中達電品牌，大陸製）及三總松山分院廿二個（台灣台達電品牌，大陸製），共一二八台；另查察紅柴林營區，計查獲陸製路由器兩台（大陸華為品牌）及資料讀取器一台（台灣研華品牌，大陸廠生產）；國防大學率真營區無使用陸製產品。

中製太陽能設備 要求廠商拆除

軍備局表示，有關太陽光電廠商違約使用陸製品，軍備局兩度邀集各單位召開研討會，廠商違約使用陸製品，要求立即拆除並停止運轉；另針對違約懲罰做法，已會請法律司、採購室、通次室及部聘律師提供意見，刻正區分違反使用陸製品及違反資安規定等態樣區分限期改善與終止契約之處罰，後續綜簽核定辦理。

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