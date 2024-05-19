保障檢察職權 學者：立院不能隨意調閱案件

立法院會週二將繼續處理藍白陣營所提的國會擴權法案，重點包括新增調查權及聽證會，若拒絕提供相關資料可經院會同意，移送監院彈劾或處以罰款。對此，憲政學者陳英鈐直言，這是擴權法案，這不能由立法機關單方面決定。圖為十七日立法院院會朝野立委大混戰。（資料照）

2024/05/19 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會週二將繼續處理藍白陣營所提的國會擴權法案，重點包括新增調查權及聽證會，若拒絕提供相關資料可經院會同意，移送監院彈劾或處以罰款。對此，憲政學者陳英鈐直言，這是擴權法案，這不能由立法機關單方面決定；他也強調，若法案三讀通過，憲法增修條文也有規定，行政院可移請立法院覆議，最終也有釋憲手段可以聲請。

政院可移請立院覆議或釋憲

根據藍白共提的「立法院職權行使法部分條文修正草案」，條文新增「調查權之行使」章節，明定調查委員會或調查專案小組得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於五日內提供相關文件、資料及檔案，但相關文件、資料及檔案原本業經司法機關或監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。

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對此，中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐受訪表示，釋字第七二九號「立法院得否調閱檢察機關之偵查卷證？」說明很清楚，基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中的案件，立法院不得向其調閱相關卷證；若要調閱已經偵查終結不起訴確定的案件，也必須目的明確，且與其行使職權有重大關聯，「不是立法院隨便就可以調閱的。」

針對草案明定公務人員或人民團體若拒絕、拖延或隱匿不提供者，前者得經立法院會決議移送監院依法糾正、糾舉或彈劾，後者亦可處以一萬元以上十萬元以下罰鍰。陳英鈐直言，「這有很大的疑慮」，全世界不論是總統或政府機關都有所謂的「行政特權」，有些機密文件無法提供給立法院，若拒絕就要彈劾或罰款，「這不能單方面由立法機關決定，應交由司法單位認定」。

陳英鈐表示，針對有違憲疑慮的法案，憲法增修條文有規定行政院可提出覆議，若覆議失敗，總統其實有權拒絕公布法律。不過，他強調，實務上的政治操作不會如此，因為總統有可能會「主帥變前鋒」，成為輿論焦點。

陳英鈐以「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」為例說，時任總統陳水扁雖然公布此爭議法律，但特別在總統令上批示，以及用箋函致時任立法院長王金平敘明，「本條例既有重大憲政爭議，宜尋求釋憲或修法解決，以符憲政秩序」，立法院黨團最終也可尋求釋憲手段。

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