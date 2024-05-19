520外賓 美日等慶賀團抵台

美國特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（見圖）及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括前美國在台協會主席卜睿哲等人，已於昨日抵台。（路透檔案照）

2024/05/19 05:30

〔記者蘇永耀、吳哲宇／台北報導〕五二○新任總統及副總統就職典禮將至，各國訪賓團陸續抵台。外交部昨表示，美國政府指派的跨黨派特使團已於昨日抵達台灣；特使團一行將代表美方表達對新任賴清德總統及民主台灣人民的祝賀，並強調美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。外交部對美方跨黨派特使團訪台表達誠摯歡迎。

美特使團：美維持堅定承諾

此次美方特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲及AIT主席羅森柏格等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整，嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。AIT台北辦事處處長孫曉雅也將陪同。

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日本由跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」國會議員組成的訪團，昨天也抵達台北。此次祝賀團由卅一名國會議員組成，人數創歷年最多紀錄。日媒報導，擔任日華懇會長的眾議員古屋圭司從東京出發時強調，希望進一步強化台日合作。

外交部昨並說，我國太平洋三友邦，分別為馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯國總理戴斐立伉儷、帛琉總統惠恕仁伉儷，以及新加坡、韓國、澳大利亞、印尼等印太國家貴賓應我國政府邀請，也率團訪台，出席五二○就職典禮。外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，我國非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世，於昨日搭乘專機來台。此行是恩史瓦帝三世國王自一九八六年即位以來第十九次訪台，隨行成員除多位史國王室成員外，還包括外交暨國際合作部部長戴柏莉、商工暨貿易部部長庫馬羅及中央銀行總裁蒙尼斯等內閣部會首長。

外交部指出，我國與史瓦帝尼王國建交超過五十五年，雙方已成為彼此重要的發展夥伴，恩史瓦帝三世國王訪台出席我新任總統就職典禮，更是兩國邦誼穩固的最佳證明。

共軍22機艦持續擾台

隨著五二○將屆，這幾天共機與共艦仍持續擾台，國防部昨日公布共軍動態指出，自十七日上午六時至十八日上午六時止，偵獲共機十八架次逾越海峽中線及進入西南空域，另有共艦四艘次，持續在台海周邊活動。

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