藍白立委登太平島 縮水剩10人

十位藍白立委昨前往太平島宣示捍衛主權，並在島上「南疆鎖鑰」碑前合影。（圖取自鄭正鈐臉書）

2024/05/19 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君昨帶隊前往太平島宣示捍衛主權，共有十位藍白立委參加。出發立委人數比原本登記的二十人少一半，據了解，不少立委因上週五深夜立法院議事衝突而感到身體不適與疲憊，因此臨時缺席。

不過，外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇酸說，藍白登島立委人數少一半，是有人發現自己都站在台灣人民利益的對立面，知難而退。

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昨天前往太平島的立委為國民黨馬文君、江啟臣、羅廷瑋、黃仁、鄭正鈐、翁曉玲、黃健豪、廖先翔、賴士葆及民眾黨陳昭姿。

江啟臣寄明信片給賴 盼宣示南海主權

立委團昨天上午六時從松山基地出發前往屏東基地，轉搭C130前往太平島。馬文君受訪表示，此行除慰勞太平島的弟兄外，也讓外界知道，那裡確實是一個島，更是中華民國的領土，宣示捍衛主權的決心。被問及是否擔心影響周邊衝突，她強調，沒有哪一個人或國家可以對我們做任何的指示或有任何衝突。

立法院副院長江啟臣說，這是他第二次到位於南海的國土太平島考察。江強調，其他國家甚至北京發表任何主權聲明，都無法改變太平島是中華民國領土的事實。

江啟臣表示，他自太平島郵局寄了一張明信片給總統當選人賴清德，寫上「中華民國 永保太平 你我有責」，盼賴公開重申太平島是我國領土，宣示南海主權，以正國際視聽，並團結國人同胞，守護國家領土。他也寄了同樣內容的明信片給立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及自己。

綠委批藍白登島 給自己國家添麻煩

王定宇受訪則表示，太平島是我國主權領土無庸置疑，但在現今南海局勢下，應該負責任地選擇最適當的方式和時機，此時去南海對台灣毫無助益，反而容易把台灣與做為國際麻煩製造者的中國綁在一起。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白搶在五二○前通過國會擴權法案，更飛往太平島讓台灣成為南海地緣政治的麻煩製造者，打著宣揚國威之名，實際上是給自己國家添麻煩。

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