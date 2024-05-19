偵辦中案件 在野修法要求調閱

立法院院會十七日處理藍白所提國會擴權案，朝野立委激烈駁火，立院廿一日將處理後續條文。依據在野黨所提再修正動議條文，政府機關正調查的案件，立法院有權要求五天內提供複本，否則將送彈劾。（資料照）

2024/05/19 05:30

國民黨、民眾黨聯手擴張國會調查權

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會十七日處理藍白所提國會擴權案，朝野立委激烈駁火，立院廿一日將處理後續條文。依據在野黨所提再修正動議條文，政府機關正調查的案件，立法院有權要求五天內提供複本，否則將送彈劾。由於政府機關涵蓋司法、監察等憲政機關，民進黨立委批評，這完全違反憲政體制的權力分立，亦違逆偵查不公開的原則。

綠轟違反憲政權力分立

朝野立委當日纏鬥十八小時，最終僅就「立法院職權行使法部分條文修正草案」的兩條文二讀表決，針對邀請總統至立法院進行國情報告，要常態化進行，對立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。立法院長韓國瑜宣告廿一日繼續開會，處理後續條文。

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民進黨團抨擊，未經立法院長主持朝野協商及逐條討論就強行表決，且藍白草案條文直到表決最後一刻才喬出來，此前根本無法得知條文內容。國民黨團則說，在執政黨龐大壓力下，邁開國會改革第一步，會繼續努力讓修法完成，不負民眾所託。

週二院會繼續處理的條文中，包括藍白聯手要擴大國會調查權等爭議內容。

根據藍白新出爐的修正動議條文，立院調查委員會或調查專案小組，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員，於五日內提供相關文件，若經政府機關如司法或監察院先為調取時，應敘明理由，並提供複本。若法人、人民團體或關係人員拒絕、拖延、隱匿不提供文件或虛偽陳述，經院會決議，處一萬元以上十萬元以下罰鍰；公務人員違反上述條款可移送監察院糾正、糾舉或彈劾。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，立院修法不能逾越憲法，但這完全違反權力分立原則，根據釋字第五八五號，立委調查權的範疇必須與行使職權相關，無法毫無限制、包山包海的調閱；且偵查中案件亦不得調閱，否則違反「偵查不公開」。

民進黨立委沈伯洋說，立法院調查權的範圍，僅止於與司法調查無關的資料，這也是民進黨版本之所以限定調查範圍。若立法院能調閱正在調查的案件資料複本，當然會對調查過程造成壓力，這非常可怕。

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