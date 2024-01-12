籲青年返鄉投票 台美小姐：用選票向中共說不

民進黨昨召開返鄉投票記者會，台法混血兒杜若薇（見圖）等四名青年代表發表感言。（記者廖振輝攝）

2024/01/12 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕二○二四大選明天登場，民進黨青年部主任阮俊達昨率領四位青年代表、十五位國務青共同召開「挺美德站出來：一起在回家的路上」記者會，號召青年返鄉投票。代表之一的「台美小姐」杜若薇喊話國人投下「向中共說不」的一票，支持民進黨「賴蕭配」繼續將台灣推向世界舞台；來自高雄的台大學生王嘉吟也說，這次她要用選票拒絕國民黨跟韓國瑜。

去年在「台美小姐選拔賽」獲「第一公主」和「最佳人氣獎」的台法混血兒杜若薇表示，台灣位處對抗中共的最前線，面對威脅仍不斷進步，過去八年台灣的自由民主、對人權價值的堅持，都讓海外台灣人或台裔美國人相當自豪。

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杜若薇說，這次她回台灣，就是想跟大家一起投下「自由民主」的一票、投下「向中共說不」的一票、投下「台灣是世界的台灣」的一票，呼籲大家一起投下「愛台灣」的一票，支持賴清德、蕭美琴繼續將台灣推向世界的舞台。

「國務青」王嘉吟提到，被罷免的前高雄市長韓國瑜回來了，成為國民黨不分區立委第一名，很有可能在選後被藍白陣營聯手推舉為立法院長，當年韓國瑜參選高雄市長時她還沒有投票權，但這次她將親自用手中選票拒絕國民黨、拒絕韓國瑜！

來自屏東、就讀台北大學的「首投族」青年李芝玉說，前總統馬英九接受國際媒體訪問竟主張「兩岸關係必須相信習近平」，令人非常驚訝、無法接受，呼籲首投族一起用選票，拒絕踐踏民主政治的國民黨，支持「民主大聯盟」中有專業、有能力的立委候選人。

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