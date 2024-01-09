台南廟口開講 柯喊新政治文化 搶攻深綠鐵票倉

民眾黨總統候選人柯文哲昨到台南掃街，柯粉搶著與他合照。（記者楊金城攝）

2024/01/09 05:30

〔記者王姝琇、楊金城、廖雪茹、黃靖媗／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲昨天到台南車隊掃街，晚間在北區鳳山宮廟口開講。柯強調，唯有民眾黨上去，台灣才會有新政治氣象。殉職警察曹瑞傑的哥哥曹瑞龍突然現身，針對台灣死刑執行現況提問，引起民眾關注。

柯文哲昨日台南車掃從新營出發，繞行佳里區後再前往麻豆，碰巧民進黨總統候選人賴清德車隊也在麻豆，雙方錯開「王不見王」，柯的副手吳欣盈昨天則在新竹縣竹北市，由民眾黨新竹縣議員林碩彥等人陪同車掃。

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柯文哲傍晚徒步在麻豆夜市向鄉親拉票，到麻豆護濟宮參拜後，廟埕有三百多位粉絲等候，搶著與柯合照；晚間廟口開講現場近一千張椅子座無虛席。

柯文哲批評，民進黨執政欠什麼就補助什麼，但卻不解決根本問題，缺蛋就是個很好的例子；這次選舉有一點讓他非常驕傲，就是民眾黨沒有舉辦過募款餐會，也沒有免費遊覽車載來造勢；柯「拜託各位十三號出門投票，支持民眾黨，現在就回家向家裡長輩說服拉票，成就台灣新政治文化」。

前年八月發生的台南殺警案造成員警曹瑞傑、凃明誠殉職，昨晚殉職警察曹瑞傑的哥哥曹瑞龍現身柯文哲廟口開講現場提問。

曹瑞龍表示，雖一審判處凶手林信吾死刑，但台灣對於判死卻不執行，直問柯文哲的看法。柯認為，維持死刑是台灣共識，這是受到中華文化的影響，很難改變，就像是在美國禁不掉槍是一樣的，最糟糕就是法令訂在那裏但是不執行，解方是修改法令讓犯案者終身監禁，不然就是確實執行死刑。

投書美經濟學人 提三張國政處方箋

除了陸戰，柯文哲也不忘空戰，七日也以「為何台灣必須開創第三條路」為題投書美媒《經濟學人》，指台灣需要超越傳統政治黨派的第三條道路，且需要「務實經濟發展」、「科學的國防準備」、「更理性的兩岸交流」等三張國政處方箋。

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