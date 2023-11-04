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首頁　>　政治

《宜蘭立委選戰》陳俊宇倡中生納健保 黃琤婷諷偷政績

2023/11/04 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕中生在台就學期間是否納入健保？一直存在爭議；民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇主張，基於人道與人權考量，他將爭取中國來台就學學生，比照其他外籍生納入全民健保。國民黨立委參選人黃琤婷則嘲諷，這是中央早要推行的政策，陳俊宇是「拿別人的牲禮做自己功德」。

陳︰保障來台中生健康權

陳俊宇昨由競總副主委陳金德、民進黨議會黨團陪同召開記者會。陳俊宇說，目前來台外籍學生及僑生等，居留滿六個月後都可以加入健保，根據教育部九月資料，目前仍在台就讀學位的中生有三千一百多人，不宜單獨被排除在外。

陳俊宇表示，將爭取中生比照他國外籍學生納入健保體系，保障學生健康權，但修法曠日廢時，他主張直接由保險主管機關函釋，將健保法施行細則第八條規定的「相關居留文件」，把中生「停留」證明納入健保。

陳金德說，兩岸人民關係條例，中生來台就學是「停留」、不是「居留」，身分不明遲遲無法納保，秉持醫療無國界、醫療平權，只要居住在台灣，有醫療需要都應有制度保障。

黃︰海基會已宣示要實施

黃琤婷則指出，二○一一年馬英九執政開放中生來台，就打算要納入健保，但民進黨齊聲反對，不但對中生貼標籤，還指會拖垮台灣健保財政，直到今年九月海基會董事長李大維與金門大學中生座談，表示中生納入健保很快就有譜了。

黃琤婷說，陳俊宇提出這項議題，是中央已要推行的政策，卻偷來當成自己的政見與政績，這種行為如同台灣俚語講的「拿別人的牲禮做自己功德」。

陳俊宇指出，中生納健保是人權議題，無需過度政治解讀，他主張盡速將中生納保，不懂黃琤婷為何要生氣？難道妳反對嗎？

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