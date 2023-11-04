《宜蘭立委選戰》黃琤婷爭300億補助 陳俊宇批騙票

民進黨立委參選人陳俊宇（中）主張，基於人道與人權考量，將爭取中生納入全民健保。（記者游明金攝）

2023/11/04 05:30

黃稱北部、東部建設 宜蘭被遺忘 陳指綠執政納入東部補助 藍執政卻排除

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭在爭取東部建設時，被說是北部，但北部規劃整體建設時，都僅限北北基桃獨漏宜蘭。國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷認為不公平，主張訂定「宜蘭建設發展條例」，分十年編列三百億元宜蘭永續發展基金，平衡發展。民進黨立委參選人陳俊宇質疑，當初是國民黨將宜蘭排除在東部補助外，現在又要來騙票。

請繼續往下閱讀...

黃︰分10年編列300億發展基金

黃琤婷昨偕同國民黨議會黨團召開記者會；黃說，宜蘭位於台灣東北部，二○○五年國道五號開通，宜蘭發展加速，與台北交通距離接近，連結密切，也因此縣府在爭取納入東部建設發展時，被人說宜蘭是「北部」。

她表示，但北部在規劃整體建設時，多以北北基桃為主而獨漏宜蘭，像先前爭取納入TPass基北北桃時也沒受到重視，宜蘭爭取資源時，經常被遺忘或忽略。

黃琤婷表示，宜蘭鄰近大台北都會區，各方面發展迅速，對硬體及軟體建設需求提高，但地方建設需要預算配合，鐵路高架、宜蘭Ａ、Ｂ聯絡道、二結聯絡道等，都需要地方配合款。

黃琤婷強調，她到立法院後，將爭取比照「花東地區發展條例」，研訂「宜蘭建設發展條例」，分十年編列三百億元的宜蘭永續發展基金。

陳︰藍改為花東條例 丟棄宜蘭

陳俊宇則說，二○○七年扁政府為求台灣東西部均衡發展，擬定以中央山脈以東地區為範圍，頒布東部永續發展綱要，包含宜蘭、花蓮、台東，每年都匡列預算補助，但二○一一年國民黨執政後，把宜蘭排除修改為花東永續發展條例，宜蘭縣是被國民黨丟棄的。

他指出，國民黨把宜蘭排除在外，現在又來騙票說要爭取宜蘭永續發展基金，這跟之前國民黨砍陽醫中心預算，再喊說要爭取陽醫二期計畫一樣，都是騙票伎倆。

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷（左三）認為宜蘭發展未受重視，將爭取三百億永續發展基金。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法