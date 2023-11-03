學者︰美印太戰略 加國力挺

美國海軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」及加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」一日例行性穿越台灣海峽。圖為美軍在「裴拉塔號」執勤情形。（取自美國第七艦隊臉書）

2023/11/03 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」及加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」一日例行性穿越台灣海峽，這是今年第三次美加軍艦共同通過台海。學者認為，加拿大屬太平洋國家，支持美國印太戰略的力道會比其他西方盟國更強大。

國防部昨證實，美、加軍艦各一艘，一日晚間起由南向北航經台灣海峽，期間國軍全程掌握周邊海、空域動態。中國人民解放軍東部戰區則回應，美加軍艦過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

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國防部另指出，昨天下午四時五十分起，陸續偵獲中國各式軍機出海活動，其中廿架次逾越海峽中線，執行聯合戰備警巡；國軍均嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

台大政治系副教授陳世民昨受訪說，中國近年透過大量移民發揮「銳實力」，意圖影響加拿大政治，而加拿大與美國是最緊密的盟邦之一，因此與美國一同執行通過台海任務，維護自由航行權，展現對印太地區的重視。

國防院副研究員舒孝煌指出，美國拉攏盟國加入其印太地區戰略，包含聯合軍演、展現自由航行權等舉措，加拿大屬太平洋國家，對維護印太地區的自由航行權，支持力道會比其他西方盟國更強大。

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