坎貝爾將任美副卿 蕭美琴︰有助台海穩定

美國拜登總統一日提名白宮國安會印太事務協調官坎貝爾出任副國務卿。（美聯社檔案照）

2023/11/03 05:30

吳釗燮︰台灣好朋友 對台支持是無庸置疑的

〔編譯陳成良、記者楊堯茹／綜合報導〕美國拜登總統一日提名白宮國安會印太事務協調官坎貝爾出任副國務卿，接下雪蔓七月退休後遺缺。坎貝爾曾數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派。美聯社與華盛頓郵報等美媒指出，在美國忙於因應歐洲和中東地區的激烈衝突之際，拜登選擇提名坎貝爾為國務院的二號人物，表明拜登政府對「印太戰略」的重視，顯示華盛頓依然重點關注「對抗中國影響力」。

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對中政策強硬派 重視印太

六十六歲的坎貝爾專攻印太地區戰略，曾在前總統歐巴馬任內擔任負責東亞和太平洋事務的助理國務卿，是美國「重返亞洲」政策重要推手。如今他幾乎參與拜登政府在亞洲政策方面的一切事務，包括創建美日印澳「四方安全對話」（QUAD）和促成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

坎貝爾與台灣關係友好，多次強調維護台海和平穩定的重要性，在前總統陳水扁、馬英九及總統蔡英文時代，都曾訪問過台灣。提名消息公布後，台灣駐美代表蕭美琴發文祝賀。外交部長吳釗燮昨在立法院指出，坎貝爾是台灣非常好的朋友，對於區域局勢非常關注，對印太地區的關係多有著墨，對台灣的支持是無庸置疑的。

蕭美琴告訴華郵，坎貝爾自擔任柯林頓政府國防部副助理部長以來，一直致力於加強美台安全和政治關係，美國的合作夥伴，包括日本等個別國家、七大工業國集團（G7）以及北約組織，近來在官方聲明中都強調「台海和平與穩定的重要性」，坎貝爾是重要推手。她說，這種和平與穩定「對全球繁榮不可或缺」，「我可以預見，坎貝爾將在促進更大的國際利益、確保穩定和繁榮方面，將發揮更重要的全球性角色。」

曾在小布希總統任內擔任白宮國家安全會議亞洲事務主任的車維德認為，南韓和日本等美國盟國依然對局勢感到擔心，但坎貝爾出任國務院二號人物可以增強他們的信心，表明拜登政府致力於推進和實施其「印太戰略」。

日本共同社報導，坎貝爾是與日本政府高層有良好溝通管道的「知日派」，白宮透過任命「強硬派」的坎貝爾，展現出愈加重視亞洲的政策。

拜登對坎貝爾的提名還需要獲得國會參議院的批准。國務院發言人米勒表示，國務院希望參院盡快通過提名。

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