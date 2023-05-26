美5億美元軍援 首批肩射刺針抵台

美國政府以「總統撥款權」供應台灣價值五億美元軍備，據指出，載運一批援台FIM-92肩射式剌針防空飛彈的波音貨機，前晚深夜已抵達桃園機場，由我國防部正式接收。（取自美國陸軍官網）

2023/05/26 05:30

〔記者蘇永耀、吳書緯／台北報導〕美國政府以「總統撥款權」供應台灣價值五億美元軍備，據指出，載運一批援台FIM-92肩射式刺針防空飛彈的波音貨機，前晚深夜已抵達桃園機場，由我國防部正式接收。軍方官員對此不願多評論，僅表示台美在軍事合作方面具有高度默契，有關執行細節，援例不予說明。

美國國防部長奧斯汀十六日在國會聽證會曾說，美國很快將通過去年國會授權的總統撥款權，「為台灣提供重大的額外安全援助」。外界當時即認為，美方這批五億美元的無償軍援，將包括遲未對台交貨的FIM-92肩射式刺針防空飛彈等武器。

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針對五億美元軍備，國防部長邱國正表示，美國拜登政府宣布此案前，國防部曾事前接獲告知。國防部官員則表示，美國「總統撥款權」是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。而國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。

烏俄衝突爆發後，烏克蘭軍隊擊落許多俄羅斯的攻擊直升機、攻擊機，其中不少是由美國、立陶宛、拉脫維亞等國提供的刺針防空飛彈所立下的戰功。

潛艦後續艦 爭取明年編先期預算

此外，國造潛艦原型艦預計九月封殼完畢並舉辦下水典禮，針對後續艦預算是否趕在總統蔡英文卸任前編列，國防部長邱國正昨列席立院外交及國防委員會，受訪時表示，建軍備戰有一定程序，「但沒有考量因為某個人要如何了，趕在她之前完成，好像變成她的功績」。

民進黨立委劉世芳質詢時則指出，若等到原型艦測評完全結束後，再編列第二艘潛艦的預算，恐無法順利銜接。邱表示，假如原型艦的測試不錯，會先投入一部分作業費。國防部戰規司長李世強則允諾，會請海軍向行政院爭取，在明年公務預算裡面，先編列在原型艦預算之後的第二艘先期準備作業預算。

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