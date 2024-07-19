基市選委會寄查詢單惹議 謝國樑稱尊重專業、市府沒下指導棋

基隆市選委會被質疑搞小動作、不中立，基隆市長謝國樑今天表示，尊重專業沒有下指導棋。（記者盧賢秀攝）

2024/07/19 11:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免基隆市長謝國樑的連署人名冊正在基隆市選委會查對中，卻引起許多爭議，公民團體質疑行政不中立，綠營要求選委會主委方定安和總幹事張淵翔請假迴避。基隆市長謝國樑今天表示，選委會由不同黨派成員所組成，也有律師等專業人士組成，是獨立運作，希望尊重他們的專業，市府沒有下指導棋。

基隆市公民團體7月8日送了4萬3千多份連署人名冊到基隆市選委會，選委會16日寄出第一波查詢單，日前傳出總共要寄出2萬份查詢單，比罷韓多了90倍，公民團體認為選委會搞小動作、不中立。

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謝國樑表示，基隆市選委會有不同黨派的成員，也有專業律師等組成的小組，是獨立運作，尊重他們獨立行使專業職權，和市府沒有關係，尊重專業，市府沒有任何指揮、沒下指導棋。

目前二階連署查對緊張期，有人認為二階連署會過，是否有點著急，所以這星期天21日請前總統馬英九陪謝國樑到七堵南興市場掃街。

謝國樑說，二階可能不會過，也可能會過，他正面看待，做好準備正面迎接挑戰。他謝謝馬總統知道他任內還債9億，願來幫他宣導政績，希望民眾21日上午10點到南興市場買菜，支持馬前總統和謝國樑。

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