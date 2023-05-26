世衛行動團拜會 瑞士議員、伯恩市長：台灣永不孤單

瑞士國會友台小組議員黎曼（左2）24日在聯邦議會大門前迎接衛福部長薛瑞元（右6）等台灣世衛行動團成員。他談及中央社記者採訪世界衛生大會（WHA）因中國施壓遭拒，認為東道國瑞士應更強力與世衛交涉。（中央社）

2023/05/26 05:30

〔政治中心、記者吳亮儀／綜合報導〕台灣世衛行動團廿四日訪問瑞士首都伯恩，拜會瑞士聯邦議會與伯恩市政廳。伯恩市長葛拉夫恩里德和國會議員黎曼表示，雖然台灣加入世衛受挫，但台灣能見度增加，未來連結國際仍有很好的機會，「台灣永遠不會孤單」。

行動團與友邦座談 感謝為台發聲

台灣雖未能參與世衛大會（WHA），但由衛福部長薛瑞元廿四日率領的世衛行動團，仍持續透過周邊會議和拜會活動，與各國政要專家交流。此次大會十二個友邦及美日歐等多個理念相近國家，均為台灣仗義執言。世衛行動團離開日內瓦前，特別舉辦友邦座談會，感謝友邦為台灣發聲。

請繼續往下閱讀...

世衛行動團緊接著前往瑞士首都伯恩拜會瑞士聯邦議會。瑞士國會友台小組議員黎曼迎接行動團，受訪時談及台灣媒體中央社記者欲領取世衛大會採訪證卻因中國施壓遭拒，黎曼表示，「我替東道國瑞士覺得丟臉，身為一個中立、開放國家，卻沒有更強力與世衛交涉，這令人無法接受，必須改變」。

面對俄羅斯與中國對世界和平的威脅日增，瑞士中立國原則受到關注。黎曼認為小國保持中立是正確的，這不代表支持俄、中，只是想要保留一個各方可和平討論的空間，「但前提是台灣必須被納入，我是台灣強力支持者，因為我們共享價值、對民主未來有相同看法」。

伯恩市長葛拉夫恩里德則在市政廳迎接薛瑞元一行。葛拉夫恩里德表示，他非常欣賞台灣過去從威權轉型到民主的過程，並認為世衛大會再次拒絕台灣參與「是錯誤的」，「台灣是全球家庭一份子，應該成為社群的一員」。

葛拉夫恩里德也表示，支持台瑞洽簽經貿協定，不應錯過兩國更緊密經濟合作的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法