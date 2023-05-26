歐洲「福爾摩沙俱樂部」首屆團結峰會 20國議員籲全球民主夥伴挺台

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」5月24日於布魯塞爾舉辦首屆「團結峰會」，外交部政次李淳（右5）受邀出席、駐歐盟兼駐比利時代表陳立國（右1）與歐洲議會議員等人合影。（外交部提供）

2023/05/26 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）五月廿四日於布魯塞爾舉辦首屆「團結峰會」，來自歐洲二十國及歐洲議會的廿七位俱樂部共同主席及議員與會，外交部政次李淳亦訪歐出席實體會議。峰會並發表聲明，呼籲維持台海和平穩定及拓展台歐盟合作關係。

外交部政次李淳 赴歐出席

首屆歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」「團結峰會」由歐洲議會友台小組主席凱勒主持。來自歐洲二十國議員，以實體或線上方式參加會議。年會後另舉行交流酒會，計有歐洲議員、各國議會議員、議員助理及黨團政策顧問約七十餘人共襄盛舉。

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李淳在年會致詞表示，「福爾摩沙俱樂部」於二○一九年十月由歐洲議會及英、法、德三國國會友台小組主席號召成立，後續更帶動拉美、非洲、亞西、印太及加勒比海地區相繼成立，成為國際上支持台灣最有力的跨國議會平台。

李淳感謝俱樂部共同主席們連續四年透過聯名致函世衛組織秘書長譚德塞，力挺台灣出席世衛大會，也曾共同聲明、致函，譴責中國在台灣周邊海域實施軍演，以及力挺立陶宛與台灣深化關係。

發表聲明 促維持台海和平

李淳強調，為了避免威權主義擴張形成對各國挑戰，民主國家應該合作強化供應鏈韌性，共同維護彼此的安全及繁榮。

凱勒及與會成員讚揚台灣對全球公衛的貢獻及優異的防疫表現，並重申支持台灣有意義參與世衛等國際組織；此外，與會議員抨擊中國近年的強勢、擴張行徑，並關切中國對台灣各種軍事挑釁及威嚇，強調台海和平穩定與印太地區及歐洲繁榮息息相關。

與會共同主席亦表示將繼續支持深化歐洲與台灣的合作關係，並呼籲全球民主夥伴力挺台灣。

參與首屆「團結峰會」的議員們來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、愛爾蘭、瑞典、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、科索沃、挪威等國及歐洲議會，另有波蘭、葡萄牙及加拿大議員以預錄影片展現支持。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」廿四日於布魯塞爾舉辦首屆「團結峰會」，來自歐洲二十國及歐洲議會的廿七位俱樂部共同主席及議員與會。（外交部提供）

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