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    台澎防衛作戰不分前方後方 邱國正：各地都須強化戰力保存

    針對今年漢光兵推啟示，國防部長邱國正昨在立院答 詢指出，假如有狀況，沒有前方、後方、東部、西部的問題，每個部隊都要強化戰力保存。（記者方賓照攝）

    針對今年漢光兵推啟示，國防部長邱國正昨在立院答 詢指出，假如有狀況，沒有前方、後方、東部、西部的問題，每個部隊都要強化戰力保存。（記者方賓照攝）

    2023/05/26 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度「漢光卅九號」電腦輔助指揮所演習，上週進行為期五天四夜不間斷的演訓。針對今年漢光兵推的啟示，國防部長邱國正昨指出，戰力保存更加重要，沒有辦法像以前把重要的放在東部地區，假如有狀況，沒有前方、後方、東部、西部的問題，每個部隊都要強化戰力保存。

    漢光兵推 美軍觀摩團建議「滿具體」

    立法院外交及國防委員會昨邀請邱國正報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備質詢。國民黨立委陳以信質詢時關切上週落幕的漢光兵推的演練結果。

    邱國正說，每次漢光演習都針對那一年狀況做設置，不管灰色地帶衝突、共軍圍繞台灣、可能登陸的情況，都針對這一類設置。

    至於兵推之後的加強，邱國正說，「可以公開說，戰力保存更加重要」，沒有辦法像以前把重要的放在東部地區，假如有狀況，沒有前方、後方、東部、西部的問題，每個部隊都要強化戰力保存。

    陳以信關切美國觀摩團今年的參與情況？邱國正說，每個階段都有建議，美方的建議，國軍也認為「滿具體」。

    邱國正補充，美國觀摩團來台是一個普遍觀察，從接戰、有狀況出來、國軍應處，每個狀況如何應處，陸海空三軍如何通聯等等都有觀察。

    陳以信同時關切，目前中共艦艇在台海周邊的活動情況。邱國正說，中共最起碼保持五艘左右的軍艦在台灣周邊，台海北端若有狀況的話會加派，東邊也有中共軍艦巡弋，已出現一陣子，從去年八月開始，到去年底就固定出現在東部外海。

    至於中共軍艦常態在台海活動，邱國正說，目的是「讓你知道我有在看你」，中共圍繞台灣的船艦，若台灣有政治紛擾，或對台灣有利言論發生，就會加派船艦、飛機，但中國也知道逾越界線的後果嚴重，所以就在旁邊周邊打轉，「就讓你知道，我在注意你」，然而對軍方來說，不管中共機艦有無接近繞著台灣、有無增加，監控是必要有的。

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