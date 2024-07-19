柯文哲認了處理幼兒園性侵案須檢討 吳靜怡：柯躲在蔣萬安後面一句道歉都沒有

民眾黨主席柯文哲。（記者田裕華攝）

2024/07/19 13:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，此案件在2022年7月首度通報，前台北市長柯文哲、前副市長黃珊珊遭抨擊近一年無作為。對此政治評論員吳靜怡表示，柯文哲面對2022年沒有處理好的「台北幼兒園」一案，至今，避而不談，簡直是媽寶卒仔！

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲面對媒體談什麼台灣守第一島鏈，要不要臉？你連小朋友都無法守護了，台灣根本不需要這種整天大放厥詞的政治人物，如果在韓國，前市長應該被彈劾，如果在美國，你早就社會性被消失，但今天的柯文哲還能大搖大擺的出現在媒體面前，開開心心的談笑風生！民眾黨集體的裝傻包庇和護航，讓人看不下去。

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吳靜怡指出，要幫這二十幾位被性侵的幼童記住，記住那些只在乎監視器畫面有沒有的行政態度，記住窮盡一切可能卻沒有為這些幼兒進行逐一訪視、衛教的人，不只記住，還要持續監督民意代表們有沒有敦促修法彌補破網，柯文哲，總統參選人的資格已經沒有，你連面對「台北幼兒園」議題的勇氣都沒有，更別談守護台灣了；柯文哲，你連縣市首長都不可能，沒有家長能想像還要多少因為你怠慢失守而產生無數家庭被迫害。

吳靜怡直言，躲在蔣萬安後面的柯文哲，一句道歉都沒有，不意外，對家長絕對又是傷害。

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