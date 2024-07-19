總統大選政治獻金支出 柯文哲：一群騙子！國民黨又比我低

監察院公布2024總統、立委選舉各候選人申報政治獻金收支統計，在結餘部分，民眾黨主席柯文哲（如圖）及前立委吳欣盈有6千萬餘元，為3黨候選人中最多。（記者田裕華攝）

2024/07/19 12:21

〔記者陳政宇／台北報導〕監察院昨公布2024總統、立委選舉各候選人申報政治獻金收支統計，3名總統候選人收入及支出部分，國民黨侯友宜在收入、支出與結餘皆墊底。民眾黨主席柯文哲今（19）日直言，連勝文在2014年台北市長選舉費用比自己低，國民黨10年後競選費用又比他低，民進黨則比他多1億元，「一群騙子，有可能嗎？我才不相信勒」

根據政治獻金查閱平台數據顯示，國民黨總統候選人侯友宜在2024總統大選申報，收入2億158萬7882元，支出1億9542萬9000元，結餘615萬8882元；民眾黨總統候選人柯文哲收入則申報4億697萬4802元，支出3億4663萬1953元，結餘6034萬2849元；民進黨總統候選人賴清德申報，收入5億1484萬4723元，支出5億715萬6685元，結餘768萬8038元。

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柯文哲今召開時事記者會被詢及，政治獻金未來用途，以及申報金額高居第二，顯示選民有相當程度的看好。

對此，柯文哲回應，選舉費用國民黨花不到2億、民進黨5億，「你們相信嗎？我真的很想說，一群騙子，選舉費用，你覺得可能嗎？」

柯文哲說，他在選舉費用花了3.4億，國民黨花不到2億、民進黨花5億，這怎麼可能？但制度訂在那裡，怎麼讓制度真的是有作用，恐怕是監察院要去處理，且連勝文2014年競選費用比他低，10年後又發生國民黨競選費用比他低，民進黨只比他多1億，「我才不相信勒」。

至於如何運用高達6千萬元的結餘款，柯文哲說，其中1500萬元是登記總統保證金，當時是墊款，剩下4500萬元，選後到現在有辦理小草感恩會，6個月花了1900萬元，以及其他庶務雜支，現在大概剩下2100多萬元。民眾黨希望是個學習型組織，最近開始在辦上課，也許未來2、3年內主要做為上課用。

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