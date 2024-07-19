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聲稱沒偏袒狼師幼兒園 徐巧芯：自始自終沒站在園方這邊

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2024/07/19 11:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕北市信義區培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵女童，台北市議員許淑華質疑國民黨立委徐巧芯收到陳情後晚開協調會，還和園方一起辦。徐巧芯今天則稱「自始自終，本人都沒有站在園方這邊」，當初是教育局建議辦在園內，她則主張勒令停業，並讓家長直接對教育局提出需求，解決當下問題。

徐巧芯提出四點澄清：第一，自始自終，她都沒有站在園方這邊，而是讓家長直接對教育局提出需求，解決當下碰到的問題。協調會有三點結論，請教育局將行政調查擴大至「全園」幼兒，並儘速完成；請教育局儘速研擬家長調閱監視器之方式並且公告；請教育局提供家長園區周遭還有名額的清單，讓孩子得以轉學（一對一協助）。

徐巧芯表示，第二，他們也主張勒令停業，所以除了去年8月12日說明會以外，分別在8月14日、8月15日、8月16日、8月17日與市府討論並要求完成調查報告後勒令停業。

徐巧芯表示，第三，休會期間，8月15日她提出書面質詢，並點出家長的擔憂以及是否不夠完善之處；8月24日收到回覆，該園當下已停止招生（狼師羈押禁見），已針對部分證據確鑿項目開罰，教育局也進駐園方，避免還有孩子遭到毒手。

徐巧芯表示，第四，她團隊請來的律師都是讓家長諮詢「問到飽」，給予最大的法律幫忙和協助。對於園方也從來不認識，沒有所謂「要家長不要提告」這種說法。

徐巧芯也向媒體附上當時的會議記錄，以及自己8月15日的發文、8月的質詢內容以及市府回覆作為證據。

國民黨立委徐巧芯拿出當初為幼兒園開協調會之會議紀錄。（徐巧芯提供）

國民黨立委徐巧芯拿出當初為幼兒園開協調會之會議紀錄。（徐巧芯提供）

國民黨立委徐巧芯拿出匿名訊息，指當初教育局建議在園內開說明會。（徐巧芯提供）

國民黨立委徐巧芯拿出匿名訊息，指當初教育局建議在園內開說明會。（徐巧芯提供）

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