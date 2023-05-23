支持參與WHA 逾六千國際友人聲援台灣

衛福部長薛瑞元昨於視訊會議中表示，台灣許多政策是跟著世衛組織的目標前進，甚至做得更多 。 （記者邱芷柔攝）

2023/05/23 05:30

〔記者呂伊萱、陳昀、邱芷柔／台北報導〕世衛大會（WHA）廿一日起於瑞士日內瓦舉行。台灣雖未獲邀，外交部昨表示，我國訴求廣獲全球各界肯定，直到開議前夕，全球有跨越五大洲、逾七十國行政及立法部門、醫衛團體、智庫學界、公民社會等，逾六千人次的國際友人透過致函、進洽、國會質詢等多元方式展現對台支持，總統府與外交部對此表達誠摯感謝。

以官方部門而言，我國十二個具有世衛（WHO）會員國身分的友邦，均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求列入WHA大會議程；瓜地馬拉總統賈麥岱、聖文森總理龔薩福、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利及馬紹爾群島外貿部長柯布雅等友邦高層也公開挺台。友邦駐日內瓦代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO秘書長，重申支持立場。

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理念相近國家 支持力道一年比一年強

外交部提到，理念相近國家支持力道一年比一年增加，過去幾週有更多國家透過外交部長、衛生部長等高階官員公開發言，以及雙邊與多邊聯合聲明或聯合新聞稿為我國聲援。例如美國國務卿布林肯發布聲明，呼籲WHO邀請台灣參與WHA。

各國國會方面，例如美國聯邦眾議院外交委員會通過支持台灣國際參與的法案、德國國會連續第二年通過支持我國以觀察員身分參與WHA及WHO的決議、捷克參議院首度通過決議，支持台灣參與WHO等國際組織。其他多國立法部門、歐洲議會及各地區「福爾摩沙俱樂部」等，也以多元方式公開聲援。

觀察世衛大會九議題 薛瑞元︰台灣甚至做得更多

立法院社會福利及衛生環境委員會今年也派考察團到日內瓦，委員會昨天下午與考察團舉行視訊分享會議，同樣率領世衛行動團赴日內瓦的衛福部長薛瑞元於會議中強調，觀察WHA提出的九大議題，可以發現台灣有專業，許多政策努力方向也符合WHO的目標，甚至做得更多，台灣有意願也有能力，將經驗提供給其他國家參考，深化與其他國家的夥伴關係。

薛瑞元表示，台灣要加入WHA不是要求別人的憐憫，而是台灣可貢獻於全球公共衛生醫療議題，讓台灣成為全球公共衛生網絡的一員，而不是被排除、遺漏。

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