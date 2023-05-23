世衛大會 日英法捷加代表發言挺台

因為中國、古巴和巴基斯坦的反對，世衛大會昨裁定，不將我12友邦提出的「台灣參與案」列入議程。圖為世衛大會21日在瑞士日內瓦開議。（路透）

2023/05/23 05:30

中國帶頭阻撓 封殺台灣參與案

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十六屆世衛大會（WHA）昨裁定，不將我十二友邦提出的「台灣參與案」列入議程。中國、古巴和巴基斯坦在閉門與公開的「二對二辯論」中，再次惡意曲解聯大第二七五八號決議，稱台灣參與須按照一中原則處理；我國友邦貝里斯、諾魯、史瓦帝尼與馬紹爾群島為台灣發聲，強調上述決議根本未授權中國在聯合國體系代表台灣，不應一再以完全未提及台灣的決議為藉口，排除台灣參與。

日本︰應對全球衛生 須借鑑台灣

「台灣參與案」雖未列入議程，但日本、英國、法國、捷克和加拿大等國代表，均在大會上發言支持台灣。日本代表團直接聲援台灣，強調在應對全球衛生問題時，必須借鑑良好例子，「例如台灣」，也不應該落下任何區域。

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根據中央社報導，英國衛生副大臣昆斯也表示，台灣應該被容許成為WHA的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與。捷克衛生副部長德弗拉塞克則指出，衡平原則必須被尊重，好讓所有人都能參與。這也是為什麼捷克完全支持台灣獲得WHA觀察員身分。

加拿大心理健康部長暨衛生副部長班奈特強調，「打造一個所有人都被納入且能有意義參與的國際公衛社群，是很關鍵的事。這也是為什麼加拿大呼籲台灣能以觀察員參與WHA」。法國衛生部長布勞恩也在發言時提到，法國贊成台灣參與WHA。

WHA於日內瓦時間廿一日晚間召開總務委員會閉門會議，中國、古巴在會中反對將我友邦所提的「台灣參與案」列入大會議程，貝里斯、諾魯則發聲支持。世衛廿二日召開大會，大會主席表示，總務委員會決議不予列入，大會按慣例進行公開的「二對二辯論」。

中國老調重彈強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」，接著表示「聯大第二七五八號決議早已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題」。中方建議主席不將涉台提案納入大會議程。巴基斯坦和古巴發言附和中國。

四友邦斥中扭曲︰不應排除台灣參與

貝里斯和諾魯在閉門的總務委員會中，駁斥中國和古巴刻意對聯大第二七五八號決議及WHO第廿五．一號決議作出扭曲、錯誤的政治性詮釋，將之與所謂的「一中原則」不當連結。兩項決議根本未授權中國在聯合國體系代表台灣，不應一再以完全未提及台灣的決議為藉口，排除台灣參與。

史瓦帝尼與馬紹爾群島在大會強調，台灣參與WHA是全球公衛議題，不應因中國政治壓力而將台灣拒於門外。大會主席在「二對二辯論」結束後，裁示遵循總務委員會決定，不將我國友邦提案列入大會議程。

外交部昨發布新聞稿，對WHA大會決定深表遺憾與不滿。蔡英文總統也透過臉書強調，台灣參與WHA，不僅和全體台灣人民的健康密切相關，更是全世界公衛和防疫體系不可或缺的一環。

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