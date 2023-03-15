中國統戰廣播侵台 陳揆：加強應處

面對中國統戰廣播入侵全台，行政院長陳建仁（中）昨在立院答詢時表示，會加強應處。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 05:30

〔記者陳鈺馥、王千豪／台北報導〕民眾向立委反映，在新竹、苗栗地區收聽不到台灣本土的電台，竟收聽得到中國統戰廣播，內容宣稱兩岸一家，鼓吹台灣青年赴中就學及創業。民進黨立委莊競程昨日在立法院院會質詢問及，面對中國統戰廣播入侵全台，中共全面性認知作戰，政府如何反制？行政院長陳建仁表示會加強應處，在違規裁罰部分，會請陸委會和相關單位一起努力管控。

據立委調查，中共專門對台統戰的電台有隸屬中國央廣的「台海之聲」、「東南廣播」、「廈門人民廣播」等，甚至還有隸屬中共軍委會政治工作部的「海峽之聲廣播」及「中國華藝廣播」，目前在台灣都收聽得到，頻率橫跨AM、FM。

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陸委會主委邱太三表示，從二○一九年到現在，相關機關包括陸委會、NCC、文化部，對於違法播送所謂大陸偽製的節目已經裁罰八件，因為已違反兩岸條例第卅七條。

邱太三指出，另一種模式是功率很強蓋過台灣的電台，這部分會和NCC等部會研議，看要提出什麼反制措施。過去在金門、馬祖是有委託漢聲廣播電台，事實上，福建地區也常常在收聽我方的漢聲廣播，會來想想看在台灣本島要如何處理，也會與相關單位協調。

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥在立院受訪表示，中國對台灣廣播的情況長期存在，原則上都是採技術控制，也就是蓋台處理，前幾年離島也有這樣的情況，後來請軍方來處理；現在這個部分，會請國安高層還有兩岸主管機關處理後做政策性的回應。

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