高虹安涉貪案宣判遇颱風假將順延 台派新竹大辦桌724如常舉辦

因凱米颱風來襲，新竹市長高虹安24日的涉貪一審宣判是否如常舉行也成變數，但發起舉辦新竹台派大辦桌的主辦人林士凱強調，當晚的活動，不管高虹安724是否宣判，台派新竹大辦桌724都風雨無阻如常舉辦。（林士凱提供）

2024/07/22 20:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費即將在本週三、24日上午11點由台北地院一審宣判，但因凱米颱風來襲，可能因放颱風假自動順延到第1個上班日的同時段再做宣判，由青鳥行動新竹場發起人林士凱號召舉辦的「新竹台派大辦桌」市民開講活動，也在今天表示，不管高虹安的宣判日是否會延後一天，新竹台派大辦桌的活動將風雨無阻如常舉行。

林士凱說，凱米颱風來勢洶洶，依照氣象署的預測，24日上午暴風圈就有機會碰觸東半部陸地，24日深夜至25日清晨颱風中心高機率在宜蘭登陸。對此，台北地院今天也表示，針對高虹安涉貪的一審宣判，若北市府宣布停班停課，依往例會自動順延到第一個上班日同時段再宣判，但實際作法仍由承審合議庭決定。

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林士凱說，比起高虹安有罪無罪，此刻，更應該把注意力放在颱風動態上，這次的颱風恐為西北颱，怕是將為台灣帶來不小的影響，最保險的做法就是宣佈延期，等待颱風過境。說真的，這1年半的嚴寒酷暑都熬過了，實在不差這一天。

但高虹安有罪、無罪早已不是重點，只要她當市長的一天，就是欺辱新竹的一天，並且，過去的爭議累累，早已讓許多新竹人按耐不住。所以，7月24日晚上的新竹台派大辦桌決定照常辦理，若是放假，就一起吃飯、迎接宣判；若是當天判決出爐，這個颱風夜，大家風雨與共。

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