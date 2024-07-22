區桂芝盼台生赴中找「大禹治水」真相 王美惠轟：別當「大內宣」

北一女國文教師區桂芝近日赴四川參訪，她接受中媒訪問聲稱，對「大禹治水」有任何疑問的台灣同學，來四川尋找證據吧，「證據會告訴你，誰在說謊！」（圖取自中共官媒《融視頻》）

2024/07/22 20:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國水患頻傳，重慶等長江沿岸大城飽受洪水肆虐之苦。北一女國文教師區桂芝近日赴四川參訪，她接受中共官媒訪問聲稱，對「大禹治水」有任何疑問的台灣同學，來四川尋找證據吧，「證據會告訴你，誰在說謊！」對此，立委王美惠痛批，不要領著中華民國公務人員薪俸，還去中國當「大內宣」。

據了解，特定媒體日前報導一名學生家長透露，台灣高中生不知「大禹治水」故事，質疑「是不是108歷史課綱在發威？」該文被轉貼到PTT後，引發網友批判民進黨洗腦台灣年輕人，只知日本水利專家八田與一功績，不知「大禹治水」。

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事後，中共官媒跟進質疑「108課綱」去中國化，6月26日，中國國台辦發言人朱鳳蓮宣稱，民進黨當局推行「毒課綱」，正在讓台灣青少年逐步遠離中華文化根基，並盼台灣同胞赴大禹故里了解「大禹治水」的故事。

7月2日，國民黨立委呂玉玲亦在立法院總質詢問及，大禹治水、八田與一哪個重要？行政院長卓榮泰回應，只要是事實存在的歷史，都要去了解。卓解釋，有的是生活體驗和接觸，有的是歷史研究，各有不同的價值。

巧合的是，在國台辦呼籲台胞去四川大禹故里北川聽聽大禹治水故事後，去年曾怒轟刪除顧炎武「廉恥」一文是「無恥」課綱的區桂芝，今年7月也赴四川參加「2024台青巴蜀文化雙城體驗季」。

區桂芝接受中媒訪問時指稱，透過歷年考古研究，已經可以證明「大禹治水」的歷史事實，再透過參訪北川大禹故里及觀看大禹祭典，台灣學生更可了解「大禹治水」的真相。

區桂芝更說，對大禹治水有任何疑問的台灣同學，來四川尋找證據吧，「證據會告訴你，誰在說謊！」

對此，民進黨立委王美惠今日受訪批評，區姓教師不要被中共利用，中國政府對於各省洪災束手無策，不僅沒有辦法處理，竟以大卡車衝入長江堤防破口的方式要解決問題，就算課綱納入「大禹治水」是能幹嘛？

王美惠指出，台灣與中國是不同國家，為什麼課綱要納入「大禹治水」神話？中國政府連治水都治不好，知道「大禹治水」又能怎樣，一個人不要違背良心講話，領中華民國公教人員薪俸，竟然還去中國當「大內宣」，真的是亂來。

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