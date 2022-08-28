（竹市）小英、鄭文燦站台 沈慧虹拋育兒政見

總統蔡英文（中）和桃園市長鄭文燦（左）昨天首度與新竹市長參選人沈慧虹（右）同台，共讀繪本，並與幼童互動說英文及台語，氣氛熱絡。（記者洪美秀攝）

2022/08/28 05:30

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幸福加倍」育兒「虹」包 擬開辦夜間臨托 增設公托與親子館

〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文和桃園市長鄭文燦昨天首度與新竹市長參選人沈慧虹同台，三人與幼童共讀繪本，說英文及台語，蔡英文肯定沈慧虹過去八年將新竹市打造為「兒童友善城市」；沈慧虹也提出「幸福加倍」的育兒「虹」包政見，未來要開辦夜間臨托，增設公托與親子館，繼續與中央攜手當爸媽神隊友。

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沈：與中央攜手當爸媽神隊友

蔡英文與鄭文燦及沈慧虹同台說故事，與小朋友共讀「一起看星星」繪本，讓孩子認識民主要透過討論共同決定的過程，現場小朋友爭先恐後發言搶答，蔡英文、鄭文燦、沈慧虹藉機教小朋友說英文及台語，小朋友你一句、我一句，氣氛熱絡。

小英：兒童城市需有經驗市長

蔡英文說，中央推動「零到六歲國家跟你一起養」，八月起提高育兒津貼，第一胎五千元、第二胎六千元、第三胎以上七千元；而擴大公共化幼兒園三千班目標已提早實現，新竹市是兒童城市，過去在林智堅市長任內已有完整的市政規畫，而桃園和新竹都是全國人口成長最快的城市，對孩子的照顧非常重要，需要有經驗的市長，她懇請在場的爸媽，讓沈慧虹繼續為竹市服務，當爸媽的神隊友。

鄭文燦：沈了解新竹人的需求

鄭文燦則說，新竹下一個八年，幸福plus、幸福double，桃園市和新竹市都重視兒童照顧，是全國各縣市的典範，他肯定沈慧虹對新竹市有經驗、有感情，了解新竹人的需求，提出公托、臨托、親子館的幸福加倍政策，一定可以讓新竹市下個八年幸福加倍，請市民讓沈慧虹來實現。

沈慧虹說，過去她與市府團隊全力照顧兒童，公幼增加一千六百九十八個名額，還首設兩歲幼幼專班，更是全國第一實現班班有冷氣。未來她還要推出育兒「虹」包：包含公托、臨托、親子館數量加倍的「幸福加倍」計畫，讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，且會增建關埔地區中小學、提高營養午餐金額、推動雙語與特色教育等，延續幸福城市。

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