法參院訪團抵台 讚台民主典範

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（左三）昨率四位跨黨派國會議員抵台訪問，外交部次長曾厚仁（左二）到機場迎接。（記者姚介修攝）

2022/06/09 05:30

〔記者呂伊萱、姚介修／綜合報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐昨率四位跨黨派國會議員抵台，將停留至十三日。葛利歐說，台灣是民主典範、是一個充滿活力的國家，非常開心有機會來訪，希望多多了解台灣，增進法台關係。

葛利歐也是法國國會友台小組副主席，昨和法國參議院財政委員會副主席艾伯雷、參議員高夏帆、瓦特博磊及海路鐸等一同抵台，外交部政次曾厚仁代表接機。葛利歐一行人預定今日晉見蔡英文總統，在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他部會首長。訪團將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題與我方交換意見。

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葛利歐昨在機場發表簡短談話表示，四位團員分屬不同黨派議員，艾伯雷屬於社會黨、高夏帆是現在議會最大黨共和黨，瓦特博磊是民主運動黨、二○二○年新科議員海路鐸屬於行動黨，民主運動黨和行動黨都與馬克宏總統的復興黨同屬執政黨團。

葛利歐說，他們選擇參加友台小組，因為覺得這個小組非常重要；非常高興有機會訪問台灣，此行將會討論所關注的議題，相信將能進行非常多寶貴的意見交換。

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