日財經方針加註台灣 佐藤正久：意義重大

日本內閣會議七日通過二○二二年版「經濟財政運營和改革基本方針」（又稱「骨太方針」），首次加註「台灣海峽和平穩定重要性」。參議員佐藤正久接受產經新聞訪問時表示，「雖然不是一百分，但台灣首次被記入骨太方針，意義十分重大」。（取自佐藤正久臉書）

2022/06/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本內閣會議七日通過二○二二年版「經濟財政運營和改革基本方針」（又稱「骨太方針」），首次加註「台灣海峽和平穩定重要性」。這項突破的背後，有許多自民黨議員的堅持和努力。向來不遺餘力為台灣發聲的自民黨外交部會長、參議員佐藤正久接受產經新聞訪問時表示，「雖然不是一百分，但台灣首次被記入骨太方針，意義十分重大」。

骨太方針是日本首相表明政府每年重要課題和下年度預算編列方向的重要方針。七日通過的骨太方針內容共有五大章，在內外環境變化的應對一章，對於加強外交安全保障部分提到「俄羅斯入侵烏克蘭動搖了國際秩序的根基，印度太平洋地區也出現以武力片面改變現狀的嘗試，安全保障環境更加嚴峻，因此需要大幅加強外交和安全保障。」

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這段文字加註上月廿三日的日美領袖峰會中「兩國領袖再次確認加強日美同盟，並確認兩國對台灣的基本立場不變，強調台灣海峽和平穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並敦促和平解決兩岸問題」。

報導指出，骨太方針草案在五月下旬出爐時，並無這段加註文字。當時執政黨自民黨即特別要求必須明記「台灣」，理由是日本被迫需要徹底檢討當前的安保政策，主因就是中國對台灣加強軍事壓力，台灣有事的危機已迫在眉睫。

當時政府方面以「沒有前例」為由持保留態度，妥協方案是在美國、澳洲等友邦之外，加上「國家和地區」字眼，凸顯「台灣」的存在。但這項方案立即被自民黨打回票，認為這是「敷衍了事」，政府最後讓步，在註釋中加入「台灣海峽和平穩定重要性」。

報導指出，自民黨政調會六日舉行全體會議時，對於政府方面再次提出的骨太方針修正案，仍有七名議員表示不滿，堅持在本文中載入台灣，但未獲政府接納。

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