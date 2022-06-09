形容「台美21世紀貿易倡議」 鄧振中：才訂婚 不可能馬上生小孩

台美決定啟動二十一世紀貿易倡議，行政院政務委員鄧振中表示，這個倡議目標很明確，就像兩個年輕人訂婚 ，接著就婚禮，但不可能明天就結婚、馬上就生小孩。（圖翻攝自網路節目直播畫面）

2022/06/09 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕中國在國際上到處打壓台灣，導致許多國家要與台灣發展經貿等關係有所顧慮。行政院政務委員鄧振中昨表示，美國聯邦政府在前天公告要與台灣啟動二十一世紀貿易倡議，徵求美國各界意見，現在各國都想與台灣發展關係，但大家都怕，台美貿易倡議這條路若走得通，「各國就會來學」。

「台美二十一世紀貿易倡議」啟動，月底將就貿易便捷化等十一項議題展開談判，網路節目昨播出鄧振中的預錄專訪。針對外界質疑協議過於空泛沒有法律拘束力，鄧振中說，這個倡議的重點在於訂出目標，要簽署雙邊的協定，將透過談判達成，先處理十一項議題，目標很明確、具體。

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鄧打比方說，就像兩個年輕人訂婚，接著要安排婚禮，不可能明天就結婚、生小孩，馬上就枝繁葉茂、多子多孫。至於我方團隊是否有推估台美簽署自由貿易協定（FTA）的時間表？鄧振中指出，只能說儘快，一、兩年內要有成果不太容易，因為不是只有台灣因素，也有外國問題。

鄧振中表示，美國政府前天公告與台灣啟動二十一世紀貿易倡議，請美國各界就這項倡議表示意見，台美要開始往前走，而我們也需要企業界幫忙，了解需要什麼東西，「有低垂的果子要先摘」，所以未來先有協議的就先簽。

前行政院長陳冲日前指出「台美二十一世紀貿易倡議」劍指台灣半導體，鄧說︰「這是過慮了」，台灣的半產體產業，各國包括美國在內是搬不走的，要能搬的話，早搬走了。

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