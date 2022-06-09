歐洲議會：台灣為印太重要盟友

2022歐洲議會友台文件

2022/06/09 05:30

今年第五度通過友台報告 關切台海安全

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會七日以四七四票贊成，六十票反對，八十票棄權的壓倒性票數，通過「歐盟與印太地區之安全挑戰」報告案。報告關切台海安全，並視台灣為印太地區重要夥伴及民主盟友。我外交部昨表示，這是歐洲議會今年第五度通過友台報告，歐洲議會以實際行動強力支持台灣，呼應全球民主陣營高度重視台海安全穩定的共識，我方表達高度歡迎及感謝。

批中威脅台灣領土完整

歐洲議會全會於六月七日通過以上的報告案。報告內容多處表達對台海安全的關切，強調中國對台灣領土完整構成威脅，不利區域安全與穩定，反對任何脅迫及破壞台海現狀的單邊行動，並強烈駁斥中國企圖將烏俄戰爭與台灣安全局勢相提並論的宣傳。

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報告同時歡迎台灣在促進印太區域和平與安全發揮積極作用，並視台灣為歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，敦促歐盟與台灣在多元議題加強交流合作，以及重申支持台灣以觀察員身分參與包括世衛組織（WHO）在內的國際組織。

外交部昨發布新聞稿表示，歐洲議會今年已連續通過「香港違反基本人權情勢」緊急決議案等四項友我文件，這是今年第五度通過友台報告。

歐洲議會以實際行動強力挺台，不僅呼應全球民主陣營高度重視台海安全穩定的共識，也再次彰顯歐洲議會對中國日益獨斷並破壞區域和平穩定的高度警覺。外交部高度歡迎與感謝，也樂見歐洲議會延續在世衛大會（WHA）的挺台行動，持續聲援台灣的國際參與。

外交部重申，台灣將持續與歐盟、歐盟會員國及理念相近夥伴在多元領域緊密合作，維護台海及印太區域的和平與穩定，共同對抗威權體制對國際秩序進行複合式威脅，繼續捍衛共享的民主、自由等普世價值。

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