迫中放棄對台動武 安倍：美日等國應展現意願

日本前首相、重量級現任眾議員安倍晉三。（取自安倍晉三推特）

2022/06/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕前日本首相安倍晉三昨在東京「大手町產經廣場」舉行的財團法人「交詢社」開放論壇中，再次對「台灣有事」的可能性表達關切。他強調，美、日、台與四方安全對話（Quad）成員國等，必須創造使中國放棄以武力統一台灣的條件；而且，這些志同道合國家除了具有阻止北京武統台灣的能力，還應該清楚地展現此一意願。

產經新聞五日報導，安倍在第十三屆交詢社開放論壇中，以「日本應如何因應台灣海峽緊張情勢」為題發表演說。他表明，針對台海情勢，美日、美日台、美日及印度、澳洲組成的四方安全對話，以及其他有志一同的國家，至關重要的是深化彼此間的情誼和連結，創造出使中國放棄武統台灣的條件。

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安倍說，前述國家除了必須擁有使北京斷念的實力，還要盡力展現此一意願。他主張，有必要從根本上強化日本的防衛能力，再以美日同盟為中心，提高對中國的嚇阻力，尤其可能連任中共總書記的中國國家主席習近平高唱統一台灣，由於「台灣有事就是日本有事」，安倍認為不能輕忽北京領導高層的意志。

安倍除再次表達樂見美國總統拜登五月廿三日在東京提到美國在台灣有事時將軍事介入的發言，並重申日方也有責任，呼籲將日本的年度防衛預算調升至國內生產毛額（GDP）的二％。他強調，相關國家要負起符合本國經濟實力的責任，以免使國民暴露在危險中；亞洲、印度─太平洋地區今後將面臨極大難題，日本應堅定展現國家意志。

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