自由日日shoot》杭州亞運稱台灣是中國最大島 中華奧會副主席：第一時間已表達我國立場

中共「體育統戰」及打壓台灣行徑

2022/06/06 05:30

〔記者粘藐云／台北報導〕二○二二第十九屆杭州亞洲運動會因疫情延期，據體育界人士爆料，中共在英文版的「運動技術手冊」把台灣列中國最大島，納入中國領土內。對此，中華奧會副主席蔡賜爵表示，第一時間已向亞洲奧林匹克理事會（OCA）反映，表達我國的立場。

對於此次技術手冊的爭議，蔡賜爵表示，多數主辦國會針對國內概況在技術手冊上說明，台灣奧會也已掌握到這個情況，「針對中國將台灣列為其中一個島嶼，我國奧會已第一時間向OCA反映，表達我們的立場」。但他也提到，由於事發當時和亞運延期時間相去不遠，這件事情仍在處理階段。

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至於中華奧會官網上所公告的技術手冊，看不到台灣被列為中國島嶼的文字，僅剩各個項目的技術手冊內容，蔡賜爵解釋，技術手冊主要是詳列各項比賽的出賽細節，這也是技術手冊的重點，所以未再將介紹主辦國的內容公告上網。

台灣選手在國外出賽，不免會碰到敏感的兩岸政治問題，聽聞技術手冊把台灣納入中國版圖的說法，一位不具名的國手表示，這部分其實已超出選手能控制的範圍，「選手們出賽一定是盡力為國爭光，但這牽扯到很多專業及政治問題，不是我們可以理解跟處理的，我們能做的就是盡量專心在賽場上追求勝利，政治問題可能要仰賴專業的組織或政治人物們去解決」。

另外也有選手認為，在國外碰上台灣被矮化的情況，心裡難免會不舒服，只能在能力範圍內爭取權益，「多數時候，我們和國外選手都會互相尊重並專注在比賽中，盡量少去碰觸政治問題」。

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