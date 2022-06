自由日日shoot》杭州亞運稱台灣是中國最大島 立委：公然造假 誤導國際

杭州亞運稱台灣是中國最大島。(法新社,本報合成)

〔記者陳鈺馥/台北報導〕中共官方組織杭州亞運組委會(HAGOC)出版的英文版「運動技術手冊」,以不當文句敘述我國,稱中國有大小島嶼七千六百多個,其中「台灣島」最大。立委痛批,中國公然造假把台灣列為中國領土一部分,蓄意誤導國際社會,矮化我國主權,政府應表達最嚴正抗議。

根據手冊內容,簡介中國地理概況時描述,「There are more than 7600 islands of varying size in the sea area, among which the island of Taiwan with an area of 35798 square kilometres,is the largest.」(中國海域分佈有大小島嶼七千六百多個,其中台灣島最大,面積三萬五七九八平方公里)。

據透露,針對杭州亞運手冊出現矮化我國家主權描述,中華奧會已與體育署開會決議,因兩岸關係複雜性,先由中華奧會發函亞洲奧林匹克理事會(OCA),反映手冊有政治意涵的文字,不符奧林匹克活動奉行的各種準則。

另一方面,我國籍的亞洲奧林匹克理事會執委陳國儀五月也致函OCA,表達HAGOC以不當方式處理賽事官方文件,將有損亞洲奧林匹克活動的和諧,希望OCA對於中國矮化台灣一事採取適當作為,以利亞運有效推展。

體育界人士指出,OCA終身榮譽副主席為中國籍的魏紀中,中華奧會研判OCA不會對中華奧會及OCA執委的致函有任何回應。中華奧會也考量,以目前兩岸現況,就算直接去函向中國奧會及HAGOC抗議,這兩個中國組織也會擱置不理。

對此,民進黨立委賴瑞隆指出,亞運是世界級運動會,中國做為本屆亞運主辦國,昧於事實把台灣納入其領土,聲稱台灣是中國最大島嶼,這與事實完全不符,更是自欺欺人。賴瑞隆批評,中華民國與中華人民共和國互不隸屬,我國是主權獨立國家,台灣也不是中國最大島,這種手冊內容完全不顧台灣人民感受,再次證明中國霸權透過主辦體育賽事,將其意識形態及中國大一統觀念,強加於全世界及台灣,用政治遂行統戰。

他強調,當民主國家都開始重視台灣,對於這種昧於事實的描述,政府須向國際社會澄清以正視聽,並嚴厲譴責中國及表達抗議。面對中共威權專制,台灣不應委曲求全,中華奧會僅將原本手冊錯誤描述刪除,不敢向中國抗議反映,這會讓外界誤以為台灣默認,應該出面譴責中國,要求中國正視我國主權獨立事實。

民進黨立委王美惠指出,中國憑仗是亞運主辦國,公然造假把台灣列為中國領土一部分,蓄意誤導國際社會,矮化我國主權。中華民國台灣是主權獨立國家,不是中國最大島嶼,「台灣是台灣,中國是中國,兩個是不同國家」,政府應向中國政府嚴正表達抗議。

