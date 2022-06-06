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    自由日日shoot》杭州亞運稱台灣是中國最大島 立委：公然造假 誤導國際

    杭州亞運稱台灣是中國最大島。（法新社，本報合成）

    杭州亞運稱台灣是中國最大島。（法新社，本報合成）

    2022/06/06 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方組織杭州亞運組委會（HAGOC）出版的英文版「運動技術手冊」，以不當文句敘述我國，稱中國有大小島嶼七千六百多個，其中「台灣島」最大。立委痛批，中國公然造假把台灣列為中國領土一部分，蓄意誤導國際社會，矮化我國主權，政府應表達最嚴正抗議。

    政府應表達最嚴正抗議

    根據手冊內容，簡介中國地理概況時描述，「There are more than 7600 islands of varying size in the sea area, among which the island of Taiwan with an area of 35798 square kilometres,is the largest.」（中國海域分佈有大小島嶼七千六百多個，其中台灣島最大，面積三萬五七九八平方公里）。

    據透露，針對杭州亞運手冊出現矮化我國家主權描述，中華奧會已與體育署開會決議，因兩岸關係複雜性，先由中華奧會發函亞洲奧林匹克理事會（OCA），反映手冊有政治意涵的文字，不符奧林匹克活動奉行的各種準則。

    另一方面，我國籍的亞洲奧林匹克理事會執委陳國儀五月也致函OCA，表達HAGOC以不當方式處理賽事官方文件，將有損亞洲奧林匹克活動的和諧，希望OCA對於中國矮化台灣一事採取適當作為，以利亞運有效推展。

    體育界人士指出，OCA終身榮譽副主席為中國籍的魏紀中，中華奧會研判OCA不會對中華奧會及OCA執委的致函有任何回應。中華奧會也考量，以目前兩岸現況，就算直接去函向中國奧會及HAGOC抗議，這兩個中國組織也會擱置不理。

    對此，民進黨立委賴瑞隆指出，亞運是世界級運動會，中國做為本屆亞運主辦國，昧於事實把台灣納入其領土，聲稱台灣是中國最大島嶼，這與事實完全不符，更是自欺欺人。賴瑞隆批評，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我國是主權獨立國家，台灣也不是中國最大島，這種手冊內容完全不顧台灣人民感受，再次證明中國霸權透過主辦體育賽事，將其意識形態及中國大一統觀念，強加於全世界及台灣，用政治遂行統戰。

    他強調，當民主國家都開始重視台灣，對於這種昧於事實的描述，政府須向國際社會澄清以正視聽，並嚴厲譴責中國及表達抗議。面對中共威權專制，台灣不應委曲求全，中華奧會僅將原本手冊錯誤描述刪除，不敢向中國抗議反映，這會讓外界誤以為台灣默認，應該出面譴責中國，要求中國正視我國主權獨立事實。

    民進黨立委王美惠指出，中國憑仗是亞運主辦國，公然造假把台灣列為中國領土一部分，蓄意誤導國際社會，矮化我國主權。中華民國台灣是主權獨立國家，不是中國最大島嶼，「台灣是台灣，中國是中國，兩個是不同國家」，政府應向中國政府嚴正表達抗議。

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